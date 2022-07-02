Казахстан продлит режим открытого неба в 12 аэропортах до 2025 года

Воспользовавшись недавним спадом заболеваемости COVID-19, люди по всему миру стали чаще летать на самолетах. А из Казахстана в 2022 году даже открылось несколько новых направлений, передает Zakon.kz.

Казахстан увеличивает число авиамаршрутов в зарубежные страны. По словам заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиевой, сегодня международный и внутренний рынок пассажирских авиаперевозок РК полностью восстановлен. Если до пандемии у Казахстана была связь с 24 государствами, то сегодня – с 27. До 2020 года функционировало 99 международных направлений, сегодня их 106.

В 2019 году в Казахстане начал действовать режим открытого неба. То есть, 12 аэропортов Казахстана стали открыты для иностранных авиаперевозчиков, они могут летать в них без ограничения по количеству рейсов. Из-за пандемии мы потеряли практически 1,5 или два года, восстановили многие рейсы недавно. Сейчас внесли предложение, и оно поддержано, что режим открытого неба не заканчивается в ноябре 2022 года, как было запланировано ранее, а продлевается до 2025 года. И мы ожидаем, что это увеличит транзитные потоки, появятся новые перевозчики на рынке. Зампредседателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева

В текущем году Казахстан уже открыл прямое пассажирское авиасообщение с Италией, Грецией, также возобновились полеты в Китай, Гонконг, Малайзию. На постоянной основе увеличивается количество рейсов на действующих направлениях – Узбекистан, Россия, Саудовская Аравия, Германия.

Сейчас можно сказать, что когда были сняты все ковидные ограничения, сдержанный спрос начал полностью реализовываться и в Казахстане, и во всем мире. Если посмотрим новостные сводки, то даже в таких огромных аэропортах, как Франкфурт, Хитроу, Амстердам, с трудом справляются с большими потоками пассажиров, это может повлечь риск задержки некоторых рейсов. Зампредседателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева

О росте пассажиропотока говорят и данные перевозчиков. Например, рейс Алматы – Милан, открывшийся 12 июня, изначально выполнялся итальянским авиаперевозчиком на Boeing 737, перевезено за неполный первый месяц 960 пассажиров. Со 2 июля рейс Алматы – Милан будет выполняться два раза в неделю на Boeing 787 Dreamliner большей вместимости.

Мы видим, что у казахстанских туристов есть большой интерес к Италии, к Европе, бизнесменам двух стран также стало проще перемещаться между странами. Мы начали сейчас обсуждение соглашения о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса с местными авиакомпаниями, прорабатываем стыковки со внутренними рейсами. Директор по коммерции итальянской авиакомпании Альдо Сарнатаро

Сегодня приходят сообщения о новом росте числа заболевших COVID-19 во многих странах мира. Будут ли введены новые запреты, пока не известно, но понятно одно – любые ограничения полетов наносят огромный ущерб мировым авиаперевозкам.

Мы надеемся, что теперь в таких масштабах, как в 2020-2021 годах, ограничений получится избежать, но решение по карантинным мерам принимает МВК, и все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки. В случае с международным рейсом, по Чикагской конвенции мы должны соблюдать санитарно-карантинные нормы того государства, куда выполняется рейс. Если какая-то страна вернет ограничения из-за COVID-19, введет запреты, мы как государство, назначающее туда авиаперевозку, обязаны будем выполнять их требования. Зампредседателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева

Что касается закрытия воздушного пространства Украины, юга России, Беларуси из-за вооруженного конфликта, то европейские перевозчики сейчас вынуждены были увеличить время полета из Казахстана до пункта назначения в странах ЕС, облетая закрытые страны.