Повысится ли тариф на природный газ для населения Алматы, ответили в КРЕМ МНЭ РК
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Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев высказался о возможности повышения цены на природный газ в Алматы, передает Zakon.kz.
Опасения у жителей мегаполиса возникли после того, как стало известно о предстоящем с сентября 2022 года возможном удорожании электроэнергии для населения.
Повышение тарифа на свет ожидается в Алматы
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К тому же, Министерство энергетики в мае приняло решение по корректировке оптовых цен на природный газ.
Глава КРЕМ МНЭ РК поспешил успокоить алматинцев – повышения цены на газ для алматинцев не будет.
Алматы на сегодня газифицирован на 98%. Министерство и комитет приняли решение о том, что повышения тарифов для жителей Алматы, для населения не будет. Мы скоординировали два вопроса, электроэнергию и газ, на газ повышения тарифа для населения не будет. Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев
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