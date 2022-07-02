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Повысится ли тариф на природный газ для населения Алматы, ответили в КРЕМ МНЭ РК

газовая горелка Фото: pixabay
Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев высказался о возможности повышения цены на природный газ в Алматы, передает Zakon.kz.

Опасения у жителей мегаполиса возникли после того, как стало известно о предстоящем с сентября 2022 года возможном удорожании электроэнергии для населения.

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К тому же, Министерство энергетики в мае приняло решение по корректировке оптовых цен на природный газ.

Глава КРЕМ МНЭ РК поспешил успокоить алматинцев – повышения цены на газ для алматинцев не будет.

Алматы на сегодня газифицирован на 98%. Министерство и комитет приняли решение о том, что повышения тарифов для жителей Алматы, для населения не будет. Мы скоординировали два вопроса, электроэнергию и газ, на газ повышения тарифа для населения не будет. Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев

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