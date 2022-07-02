Пожар в кафе на «Алтын-Орде» потушили. Появились подробности

ДЧС Алматинской области поделился информацией о возгорании в одном из кафе в районе «Алтын-Орды», дым от которого напугал находившихся в том районе, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, 2 июля в 13:19 на пульт дежурной части поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области вдоль автодороги Алматы – Бишкек, на базаре «Курдас-7», расположенном на территории рынка «Алтын-Орда», произошло загорание кровли трех зданий: кровли помещения по приготовлению самсы, кровли здания ломбарда и кровли двухэтажного кафе.

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Огнеборцы отметили, что площадь пожара составила 200 кв. м. Общая площадь построек – 400 кв. м.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова согласно расписанию выездов. В тушении загорания задействованы ДЧС Алматинской области (16 сотрудников, пять единиц техники), ДЧС Алматы (11 сотрудников и две единицы техники), районного отдела полиции (шесть сотрудников и две единицы техники). В 14:14 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. ДЧС Алматинской области

Для выяснения причин пожара на место происшествия была направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС.