Пыльная буря, град, ливень и шквал ожидаются в Казахстане в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны на 3 июля, передает Zakon.kz.

На западе, севере, востоке Атырауской области синоптики прогнозируют сильный дождь. На севере, востоке гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, западе и в центре области 15-20 м/с. В Атырау – гроза. Ветер северо-западный днем, порывы 15-18 м/с.

Днем на юго-западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный утром и днем в центре, на севере области, 15-20 м/с. По области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области – гроза. На западе, севере, юге области – пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области, 15-20 м/с. В Актау – гроза. Днем пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Актюбинской области – сильный дождь. На западе области – гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью на севере, в центре, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В центре, на юге Павлодарской области и в Павлодаре, на западе, юге, в центре Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Западно-Казахстанской области – сильный дождь. На севере, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске – гроза, град, шквал.

В Костанайской области – ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. Днем в центре и на юге области – высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области – гроза, на севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере области, в горных районах 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +40°C.