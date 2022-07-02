Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пыльная буря, град, ливень и шквал ожидаются в Казахстане в воскресенье

ливень Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны на 3 июля, передает Zakon.kz.

На западе, севере, востоке Атырауской области синоптики прогнозируют сильный дождь. На севере, востоке гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, западе и в центре области 15-20 м/с. В Атырау – гроза. Ветер северо-западный днем, порывы 15-18 м/с.

Днем на юго-западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный утром и днем в центре, на севере области, 15-20 м/с. По области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области – гроза. На западе, севере, юге области – пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области, 15-20 м/с. В Актау – гроза. Днем пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Актюбинской области – сильный дождь. На западе области – гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью на севере, в центре, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В центре, на юге Павлодарской области и в Павлодаре, на западе, юге, в центре Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Западно-Казахстанской области – сильный дождь. На севере, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске – гроза, град, шквал.

В Костанайской области – ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. Днем в центре и на юге области – высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области – гроза, на севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере области, в горных районах 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +40°C.

Читайте также

В КТЖ прокомментировали информацию о просьбе Украины задержать казахстанское судно

Ситуация на границе с Узбекистаном - закрыт пункт пропуска в Каракалпакстане

В Актобе обнаружены грузы с алкоголем сомнительного производства

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
прогноз погоды на июль, Казахстан
Спад жары ожидается в июле в Казахстане
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
Достоевский в Казахстане
Степная душа Федора Достоевского, или как Казахстан описали в мировой литературе
Туристка из Австрии погибла в Египте
Акула напала на туристку в Египте, откусив ей руку и ногу
Минздрав обращение оспа обезьян
Оспа обезьян: Минздрав вновь обратился к казахстанцам
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления