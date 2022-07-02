Советы офтальмолога: Как не потерять зрение детям и взрослым

В Казахстане очень много людей, страдающих различными глазными заболеваниями. Только в КазНИИ глазных болезней ежедневно обращается полтысячи человек. Чем это вызвано и как сохранить зрение, рассказала главврач института, д.м.н. Эльмира Канафьянова, сообщает Zakon.kz.

По данным Казахского научно-исследовательского института глазных болезней, в среднем в день к ним обращается почти 500 пациентов, а в год – более 200 тыс. Среди них и молодые, и пожилые, и дети.

Главный врач КазНИИ, доктор медицинских наук Эльмира Канафьянова прокомментировала, что на сегодняшний день глазные заболевания действительно остаются одной из актуальных проблем в Казахстане, количество пациентов с патологией со стороны органа зрения растет c каждым годом, в том числе у детей.

За время пандемии коронавирусной инфекции и вынужденного дистанционного обучения отмечается рост числа детей со снижением зрения в связи с различной степени аномалиями рефракции. Повышенная зрительная нагрузка во время онлайн-обучения, вынужденная гиподинамия в период карантинных мер оказывают негативное влияние на развитие органа зрения у детей и на весь детский организм в целом. Главврач КазНИИ глазных болезней, д.м.н., врач высшей категории Эльмира Канафьянова

В результате длительной работы с планшетами, телефонами и другими гаджетами может наблюдаться спазм мышц, отвечающих за аккомодацию, что может привести к возникновению миопии у детей раннего школьного возраста. В связи с этим врачи КазНИИ настоятельно рекомендуют не позволять детям долго и бесконтрольно сидеть с гаджетами.

Сейчас лето, школьные каникулы в разгаре. По мнению Эльмиры Канафьяновой, родителям желательно воспользоваться этим и провести полное обследование своих детей у офтальмолога и при необходимости пройти курс лечения до начала учебного года. Это поможет выявить имеющиеся изменения, получить соответствующие рекомендации и предотвратить развитие более тяжелых состояний.

Кроме того, в летний период детям следует больше времени проводить на свежем воздухе, родителям нужно постараться занять их активными видами спорта, чтобы они как можно меньше сидели с гаджетами. Очень важно направить усилия на укрепление здоровья, иммунитета и физическое развитие детей. Солнце, вода, свежий воздух – вот что им нужно для полноценного полезного отдыха и хорошего здоровья, в том числе органа зрения, отметила врач.

– Впереди долгий учебный год и глаза ребятишек должны отдохнуть от длительных зрительных нагрузок, ожидающих их в школе, – говорит Эльмира Газизовна. – Эти нагрузки в любом случае будут, их не уменьшат, поэтому в каникулярное время нужно максимально оградить детей от просмотра гаджетов, организовать их досуг таким образом, чтобы они как можно меньше времени проводили за компьютером или телефоном.

При выявлении нарушений рефракции и снижения зрения, возможно, нужно провести аппаратное (плеопто-ортоптическое) лечение, позволяющее снять напряжение и спазм аккомодации и улучшить зрение. Продолжительность курса лечения составляет обычно 10 дней. Назначить данный вид лечения может только офтальмолог после полного обследования. Эльмира Канафьянова

Врач рассказала, что у детей спектр заболеваний органа зрения очень большой, и выявить патологию могут только специалисты-офтальмологи. К примеру, достаточно высокий процент детей, обращающихся к врачам за помощью, составляют дети с врожденной патологией. Наиболее часто встречаются такие врожденные заболевания, как катаракта, косоглазие, глаукома.

Эти заболевания требуют своевременного хирургического лечения и качественного послеоперационного ведения. Поэтому здесь важное значение имеют ранняя диагностика и адекватное лечение. Мы настоятельно рекомендуем таким пациентам своевременно проходить диагностику у специалиста и по необходимости – коррекцию и лечение. Эльмира Канафьянова

Как сообщила главврач, высокий процент глазных заболеваний наблюдается сегодня и у взрослого населения, особенно у тех, кто страдает такими хроническими сосудистыми заболеваниями, как сахарный диабет или гипертоническая болезнь.

Одним из органов-мишеней при сахарном диабете является орган зрения. В 30% случаев сахарного диабета длительностью более 10 лет может развиваться диабетическая ретинопатия, сопровождающаяся значительным снижением зрения. К сожалению, на сегодняшний день очень большой процент пациентов, обращающихся в медучреждения, имеют далеко зашедшие стадии диабетических изменений, требующих проведения сложных оперативных вмешательств. В этих случаях сохранение зрения является проблематичным, и в ряде случаев прогноз бывает неутешительный. Для предотвращения таких тяжелых осложнений необходимо своевременно проводить диагностику, лазерное лечение, специальные интравитреальные инъекции и так далее. Эльмира Канафьянова

Также, по ее словам, довольно часто встречаются осложнения со стороны органа зрения при гипертонической болезни, сопровождающиеся кровоизлиянием внутри глаза. Это может привести к значительному снижению и полной потере зрения и зачастую требует проведения сложных операций.

Но, несомненно, наиболее часто встречающейся патологией у лиц пожилого возраста являются катаракта и глаукома. На сегодняшний день хирургическое лечение катаракты в Казахстане проводится на высоком технологическом уровне с использованием различных видов искусственных хрусталиков, с возможностью восстановления зрения. Эльмира Канафьянова

– Лечение и реабилитация пациентов с глаукомой является актуальной проблемой, – отметила Эльмира Канафьянова. – Глаукома – хроническое заболевание, сопровождающееся повышением внутриглазного давления и изменениями со стороны зрительного нерва, требующее постоянного наблюдения и лечения. В случае отсутствия компенсации внутриглазного давления на фоне медикаментозной терапии необходимо хирургическое лечение.

В последние годы среди обратившихся с глазными проблемами граждан увеличилось количество пациентов с сосудистыми и воспалительными заболеваниями на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Это такие воспалительные заболевания, как увеиты, иридоциклиты. Возросло количество пациентов с постковидными тромбозами, воспалительными заболеваниями сетчатки и зрительного нерва, вызывающими снижение остроты зрения, вплоть до его потери. Эльмира Канафьянова

По мнению доктора, одним из тяжелых осложнений близорукости высокой степени является отслойка сетчатки. Это заболевание может привести к частичной или полной потере зрения, поэтому здесь требуется незамедлительное хирургическое лечение. Одним из методов профилактики данного заболевания является своевременная диагностика и проведение профилактической лазерной коагуляции сетчатки.

Как следует проводить профилактику глазных болезней, что в этом плане зависит от самих людей? Говоря об этом, главврач подчеркнула, что здесь очень важна профилактика глазных заболеваний. Особенно в случаях наличия у пациента сопутствующих хронических системных заболеваний, таких как, например, сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

На сегодня очень много заболеваний, вызывающих осложнения со стороны органа зрения. Поэтому, если пациент состоит на диспансерном учете у эндокринолога, кардиолога, ревматолога, он обязательно должен пройти обследование у офтальмолога, считает врач.

Если вам поставили диагноз «сахарный диабет», то вы всегда должны помнить о возможных осложнениях со стороны органа зрения. Вам необходимо раз в полгода проходить обследование у офтальмолога, детально обследовать глазное дно, сделать так называемую циклоскопию, томографию сетчатки и при необходимости провести лазерное лечение или же специальные инъекции внутрь глаза. Настоятельно рекомендуем раз в полгода проходить циклоскопию пациентам, имеющим высокую близорукость, чтобы можно было своевременно выявить изменения в сетчатке и провести лазерное лечение. Вовремя проведенная лазерная коагуляция поможет избежать потери зрения. Эльмира Канафьянова

Также в особую группу, требующую контроля со стороны офтальмолога, входят пациенты, состоящие на учете у кардиолога и ревматолога.

В целом при наличии жалоб или имеющихся глазных заболеваниях необходимо обратиться к своему окулисту в поликлинику, где вы закреплены. Если это по каким-то причинам невозможно, то можно записаться в Институт глазных болезней на прием к офтальмологу. Эльмира Канафьянова

Кому следует регулярно посещать врача-офтальмолога:

тем, кто имеет проблемы со зрением, носит очки или контактные линзы;

при наследственной предрасположенности (если у кого-то из родственников есть проблемы со зрением: катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм);

женщинам, планирующим беременность, особенно тем, у кого высокая степень близорукости;

беременным женщинам;

людям, ежедневно работающим за компьютером;

людям, прошедшим длительный курс лечения гормональными препаратами;

людям с пониженным и повышенным (относительно возрастной нормы) артериальным давлением (гипотонией и гипертонией);

людям, перенесшим травмы глаза, воспалительные заболевания (увеиты, иридоциклиты и т.д.) глаз, операции на глазах;

людям с сахарным диабетом;

лицам старше 45-50 лет, даже если нет жалоб на зрение;

детям, особенно в первые годы учебы в школе.

Когда к врачу-офтальмологу следует обращаться в обязательном порядке:

при ухудшении зрения;

при появлении пелены перед глазами, двоении изображения;

при боли в глазах;

при регулярной сухости глаз;

при частом и сильном покраснении глаз;

при ощущении «песка» или инородного тела;

при появлении плавающих «мушек» перед глазами;

при выделениях из глаз, слезотечении;

при появлении радужных кругов перед глазами;

при быстрой утомляемости глаз;

при светобоязни;

при невозможности подобрать очки;

при ощущении дискомфорта во время ношения очков;

при головной боли во время ношения очков;

при травмах глаза.

Проходить осмотр у врача-офтальмолога необходимо хотя бы раз в год.