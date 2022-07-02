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Массовая гибель чаек в Атырау: пробы направлены в лабораторию Великобритании

вакцинация Фото: Комитет ветконтроля МСХ РК
Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства выделено свыше 6,2 тыс. доз вакцины против птичьего гриппа для вакцинации птиц в Атырауской области, передает Zakon.kz.

В июне в Каспийском море на расстоянии около 78 км от берега в районе искусственных островов DS-04, DS-01 обнаружены трупы более 1 тыс. чаек. В Национальном референтном центре по ветеринарии проведены лабораторные исследования павшей птицы, по результатам которых в пробах, отобранных от двух птиц, выявлен вирус птичьего гриппа. Данные пробы направлены в референтную лабораторию МЭБ (Великобритания) для переподтверждения диагноза. Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК

Отмечается, что для проведения экстренных мер (против вновь выявленных на территории Республики Казахстан особо опасных инфекций) и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветконтроля из республиканского запаса выделена 6291 доза вакцин для вакцинации всего поголовья птиц в угрожаемых зонах высокопатогенного гриппа птиц и задействованы 12 специалистов.

В целом на территории республики в 2022 году запланировано провести вакцинацию 16 370 180 голов среди домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За шесть месяцев вакцинировано 6 028 810 голов (37% от годового плана).

Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам, воде и в помещения, где содержатся птицы, – говорится в сообщении.

Для эпизоотического мониторинга сотрудниками Национального референтного центра по ветеринарии с заинтересованными госорганами осуществляется выезд по отстрелу диких перелетных птиц по периметру сезонных путей миграции диких птиц для исключения высокопатогенного гриппа птиц.

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