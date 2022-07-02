Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Умер аниматор Чебурашки и «Аленького цветочка» Леонид Шварцман

аниматор Фото: kinopoisk.ru
Советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино ушел из жизни в возрасте 101 года, передает Zakon.kz.

О его смерти сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Шварцман родился в Минске 30 августа 1920 года. В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. В этом же году ушел в армию. В ноябре 1941 года был эвакуирован в Челябинск, где работал токарем и художником-оформителем.

После войны Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК. С 1948 года работал на киностудии «Союзмультфильм», с 1963 года – самостоятельно, а с 1975 года – как режиссер.

Наиболее известен тем, что принимал участие в создании образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году, а также своими работами: «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

Читайте также

Степная душа Федора Достоевского, или как Казахстан описали в мировой литературе

Адвокат Брюса Уиллиса: Он хотел играть в кино вопреки болезни

Димаш Кудайберген: Будет много сюрпризов

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
прогноз погоды на июль, Казахстан
Спад жары ожидается в июле в Казахстане
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
Достоевский в Казахстане
Степная душа Федора Достоевского, или как Казахстан описали в мировой литературе
Туристка из Австрии погибла в Египте
Акула напала на туристку в Египте, откусив ей руку и ногу
Минздрав обращение оспа обезьян
Оспа обезьян: Минздрав вновь обратился к казахстанцам
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления