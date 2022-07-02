Умер аниматор Чебурашки и «Аленького цветочка» Леонид Шварцман

Советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино ушел из жизни в возрасте 101 года, передает Zakon.kz.

О его смерти сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Шварцман родился в Минске 30 августа 1920 года. В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. В этом же году ушел в армию. В ноябре 1941 года был эвакуирован в Челябинск, где работал токарем и художником-оформителем.

После войны Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК. С 1948 года работал на киностудии «Союзмультфильм», с 1963 года – самостоятельно, а с 1975 года – как режиссер.

Наиболее известен тем, что принимал участие в создании образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году, а также своими работами: «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».