В Жамбылской области отмечают 70-летие Халық қаһарманы Бакытжана Ертаева

В городском Доме культуры имени Ы. Дукенулы состоялось торжественное мероприятие в честь 70-летия Халық қаһарманы, председателя Республиканской ассоциации ветеранов войны в Афганистане, генерал-лейтенанта Бакытжана Ертаева, передает Zakon.kz.

С поздравительной речью выступил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Казахи говорят: «Батыр туса – ел ырысы» (Богатырь родится – народу счастье). Жамбылцы гордятся своим знаменитым земляком, который является обладателем высокого звания Халық қаһарманы. Бакытжан Ертаев внес неоценимый вклад в формирование Вооруженных сил Республики Казахстан. Он один из немногих, кто прошел все должности от командира взвода до командира армейского корпуса. Как истинный сын своего народа, Бакытжан Ертаев трудился во благо страны в качестве депутата Мажилиса Парламента РК. Его жизненный путь – это яркий пример верного служения Родине и патриотизма для подрастающего поколения. Нуржан Нуржигитов

Глава региона еще раз поздравил юбиляра и пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия его семье.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Ертаев поблагодарил земляков за теплый прием и поздравления.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Для меня большое счастье, что вы так душевно и гостеприимно меня каждый раз встречаете. У меня было трудное детство, но меня всегда окружали хорошие люди. Хочу выразить благодарность каждому и, особенно, аксакалам, которые в детстве давали бата, наставляли на правильный путь. Я горжусь своим народом! Я горжусь своей страной! Сегодняшняя молодежь может гордиться нашей историей и должна помнить о воинах, проявивших мужество и самоотверженность при исполнении своего долга. Я уверен, что молодые люди, призванные в армию, с честью исполнят свой долг перед Родиной, – обратился к солдатам и офицерам Бакытжан Ертаев.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Также выступили врио командующего войсками регионального командования «Юг» Абай Жолдасов, председатель Совета ветеранов области Еркинбек Солтыбаев, ветеран Афганской войны Алимжан Ерниязов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Зрителям представили фильм и театрализованное представление о непростой судьбе генерал-лейтенанта.

В Жамбылской области в рамках празднования 70-летнего юбилея Бакытжана Ертаева был проведен ряд мероприятий, в частности, товарищеский турнир по боксу, возложение цветов к Вечному огню в парке «Жеңіс» имени Б. Момышулы, научно-практическая конференция в зале Славы. Далее праздничные мероприятия продолжатся в Жуалынском районе.