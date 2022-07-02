7 человек пострадали в результате столкновения парома с пирсом в Турции

В городе Стамбуле паром столкнулся с пирсом из-за «кратковременной технической неисправности», передает Zakon.kz.

Как сообщает газета Hurriyet, судно SH-Durusu врезалось в причал Каракей, который находится на пересечении пролива Босфор и залива Золотой Рог. Утверждается, что это произошло во время попытки пришвартоваться у причала.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Все наши пассажиры были быстро эвакуированы. Мы приносим свои извинения за эту неприятную ситуацию, с которой столкнулись все наши пассажиры, и информируем общественность о том, что мы внимательно следим за их здоровьем, – заявили в City Lines.