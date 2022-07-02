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В трех районах Павлодарской области разгорелся степной пожар

степь Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Общая площадь возгорания составила 70 га. Первый пожар начался днем 1 июня вблизи села Безводное. Огонь перешел границы районов Щербактинского и Аккулы, передает Zakon.kz.

Как пишет pavlodarnews.kz, сухая трава загорелась сразу на трех разрозненных очагах. На территории Павлодарского района площадь возгорания составила 30 га, на участке в районе Аккулы – 20 га и в Щербактинском районе – 20 га.

Огонь также охватил свежескошенное сено в трех телегах весом примерно 6 тонн. Пожар локализовали в 21:10 и ликвидировали в 21:58. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В ликвидации огня участвовали местные исполнительные органы, сельские добровольные пожарные формирования, лесники и 41 сотрудник службы пожаротушения. Кроме того, было задействовано семь единиц техники.

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