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Врач объяснила, почему курильщики набирают вес после отказа от вредной привычки

напольные Фото: pixabay
Эпидемиолог и диетолог Евгения Манушина рассказала, что одной из причин является замедление метаболизма, передает Zakon.kz.
Метаболизм замедляется в результате отмены никотина, а вместе с этим растет потребность в калориях на 200-300 килокалорий в день, – отметила специалист в интервью изданию «Dоктор Питер».

По словам Манушиной, если человек продолжил нормально питаться после отказа от вредной привычки, он автоматически наберет вес.

Как уточняется, никотин подавляет аппетит и все больше высвобождает нейромедиатор дофамин, отметила собеседница издания. Организм бросившего курить человека ищет замену этому стимулятору, например, пищу, богатую жирами и углеводами. В связи с этим бывшего курильщика может чаще тянуть к сладостям.

Другой причиной набора веса после отмены никотина является рост количества штаммов бактерий, которые лучше переваривают пищу и таким образом снабжают организм большей энергией, рассказала эксперт.

Также отмечается, что уровень метаболизма и баланс дофамина возвращаются к исходному уровню только после двух лет воздержания от курения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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