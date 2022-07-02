Врач объяснила, почему курильщики набирают вес после отказа от вредной привычки
Метаболизм замедляется в результате отмены никотина, а вместе с этим растет потребность в калориях на 200-300 килокалорий в день, – отметила специалист в интервью изданию «Dоктор Питер».
По словам Манушиной, если человек продолжил нормально питаться после отказа от вредной привычки, он автоматически наберет вес.
Как уточняется, никотин подавляет аппетит и все больше высвобождает нейромедиатор дофамин, отметила собеседница издания. Организм бросившего курить человека ищет замену этому стимулятору, например, пищу, богатую жирами и углеводами. В связи с этим бывшего курильщика может чаще тянуть к сладостям.
Другой причиной набора веса после отмены никотина является рост количества штаммов бактерий, которые лучше переваривают пищу и таким образом снабжают организм большей энергией, рассказала эксперт.
Также отмечается, что уровень метаболизма и баланс дофамина возвращаются к исходному уровню только после двух лет воздержания от курения.
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