Криштиану Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» покинуть команду
Как пишет ТАСС, футболит считает, что может провести на самом высоком уровне три-четыре года, и он хотел бы играть в команде, в которой он способен улучшить свои командные и индивидуальные достижения.
Кроме того, у Роналду есть личные причины, так как его семья пережила трудный период.
Среди главных претендентов на футболиста называются английский «Челси» и германская «Бавария».
Ранее сообщалось, что Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» летом.
Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».
В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола во всех турнирах, но «Юнайтед» пропустил квалификацию в Лигу чемпионов, заняв шестое место в Премьер-лиге.
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