Криштиану Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» покинуть команду

Португальский нападающий английского клуба заявил, что хочет играть в Лиге чемпионов до конца своей карьеры, поэтому просит разрешения покинуть команду, если «Манчестер Юнайтед» получит достойное предложение, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, футболит считает, что может провести на самом высоком уровне три-четыре года, и он хотел бы играть в команде, в которой он способен улучшить свои командные и индивидуальные достижения.

Кроме того, у Роналду есть личные причины, так как его семья пережила трудный период.

Среди главных претендентов на футболиста называются английский «Челси» и германская «Бавария».

Ранее сообщалось, что Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» летом.

Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола во всех турнирах, но «Юнайтед» пропустил квалификацию в Лигу чемпионов, заняв шестое место в Премьер-лиге.

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!