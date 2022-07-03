Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Польша и Литва предостерегли граждан от посещения Беларуси

Беларусь Фото: pixabay
Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев предостерег граждан от посещения Белоруссии на фоне происходящих в регионе событий, передает Zakon.kz.
Стоит хорошо подумать о том, есть ли необходимость в посещении соседнего государства, учитывая те процессы, которые происходят в нашем регионе, в Беларуси, в Российской Федерации... Если все-таки такая необходимость есть, то надо помнить, что законные права граждан Литовской Республики на территории Белоруссии защитить будет тяжело, так как дипломатического представительства Литвы там нет, – цитируют РИА Новости Любаева.

По его словам, что на контрольно-пропускном пункте белорусской границей наблюдаются большие очереди. Также он отметил, что на КПП на границе с Россией также есть некоторые проблемы

Кроме того, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польский МИД не рекомендует гражданам страны пользоваться правом безвизового въезда в Беларусь.

Если кто-то хочет подвергнуться риску находиться на территории страны, которая считает Польшу врагом, то должен отдавать себе отчет в том, что риск очень серьезный, потому что там имеются вражеские намерения, – заявил Яблоньский.

Беларусь ранее решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Также безвизовый порядок въезда в страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля до конца этого года. Государственный пограничный комитет Беларуси пояснял, что безвизовый въезд вводится «в целях поддержания добрососедских отношений».

Читайте также

Чрезвычайное положение введено в Каракалпакстане

Елена Беляева
Беларусь Литва Польша
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
прогноз погоды на июль, Казахстан
Спад жары ожидается в июле в Казахстане
Комментарий КТЖ о просьбе задержать судно
В КТЖ прокомментировали информацию о просьбе Украины задержать казахстанское судно
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Достоевский в Казахстане
Степная душа Федора Достоевского, или как Казахстан описали в мировой литературе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления