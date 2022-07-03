Польша и Литва предостерегли граждан от посещения Беларуси

Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев предостерег граждан от посещения Белоруссии на фоне происходящих в регионе событий, передает Zakon.kz.

Стоит хорошо подумать о том, есть ли необходимость в посещении соседнего государства, учитывая те процессы, которые происходят в нашем регионе, в Беларуси, в Российской Федерации... Если все-таки такая необходимость есть, то надо помнить, что законные права граждан Литовской Республики на территории Белоруссии защитить будет тяжело, так как дипломатического представительства Литвы там нет, – цитируют РИА Новости Любаева.

По его словам, что на контрольно-пропускном пункте белорусской границей наблюдаются большие очереди. Также он отметил, что на КПП на границе с Россией также есть некоторые проблемы

Кроме того, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польский МИД не рекомендует гражданам страны пользоваться правом безвизового въезда в Беларусь.

Если кто-то хочет подвергнуться риску находиться на территории страны, которая считает Польшу врагом, то должен отдавать себе отчет в том, что риск очень серьезный, потому что там имеются вражеские намерения, – заявил Яблоньский.

Беларусь ранее решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Также безвизовый порядок въезда в страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля до конца этого года. Государственный пограничный комитет Беларуси пояснял, что безвизовый въезд вводится «в целях поддержания добрососедских отношений».