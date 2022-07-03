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ФРГ советует фирмам купить агрегаты аварийного электропитания из-за нехватки газа

труба Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Об этом заявил статс-секретарь в Минэкономики Патрик Грайхен. Агрегаты призваны компенсировать возможные перебои с поставками электричества. В первую очередь приобрести агрегаты он посоветовал компаниям «критической инфраструктуры», передает Zakon.kz.

Грайхен считает, что во время экстренной ситуации это позволит избежать «цепочки отключения». За распределение электроэнергии, как пишет ТАСС, будет отвечать Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ).

Отмечается, что агрегаты должны обеспечить подачу электроэнергии в течение 72 часов.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер не исключил возможности полного прекращения поставок газа из России и призвал немцев экономить энергию.

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