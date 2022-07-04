Правила эффективного отдыха перечислила психолог

Елена Перминова объяснила, что надо отдыхать заранее, то есть до того, как организм начинает сигнализировать об усталости и утомляемости, передает Zakon.kz.

В беседе с ura.ru специалист посоветовала в первую очередь изменить привычный темп жизни и деятельность.

Кроме того, психолог порекомендовала выяснить, какой вид отдыха подходит каждому человеку. При этом она уточнила, что «идеальный отдых» — это совмещение физической, эмоциональной и умственной активности. Главное, чтобы такие перерывы в работе происходили периодически.

В заключение Перминова сказала о необходимости чередования разных видов отдыха. Например, если человек работает в офисе, то стоит сделать так, чтобы «поработало тело, а голова расслабилась», и наоборот, пояснила она.