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Япония не планирует отказываться от российского газа

цистерна Фото: АФМ РК
Президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото заявил о том, что суда продолжат перевозить сжиженный природный газ в обычном режиме, так как в стране сложная ситуация в энергетической отрасли, передает Zakon.kz.
Сейчас на спотовом рынке как СПГ, так и уголь довольно дороги. Это одна из причин того, почему Япония не хотела бы прекращать импорт СПГ из России. Поскольку японским покупателям необходим СПГ с месторождений проекта «Сахалин-2», то мы определенно приложим все усилия, чтобы продолжать предоставлять им свои услуги в обычном режиме независимо от проводимой Россией национальной политики, – цитирует ТАСС Хасимото.

Отмечается, что японская компания заказала три ледокола, три СПГ-танкера и танкер для газового конденсата, чтобы транспортировать российский газ. По словам Хасимото, заказанные в 2020 году ледоколы должны быть достроены в ближайшем будущем.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании общества с ограниченной ответственностью, которому перейдут все права и обязанности «Сахалин Энерджи Инвестмент». Японский премьер-министр Фумио Кисида уточнил, что это не означает мгновенное прекращение поставок сжиженного природного газа в Японию.

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«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания «Сахалин Энерджи» (около 60% сжиженного газа предназначено для Японии).

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