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Врач посоветовал реже завтракать манной кашей

ягоды Фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что самый правильный завтрак – это овсяная каша, приготовленная на воде без использования соли и сахара. Блюдо должно оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, передает Zakon.kz.

В эфире передачи на телеканале «Россия 1» специалист отметил, что хлопья содержат большое количество полезных микроэлементов, однако их ценность нивелируется из-за сахара.

Между тем, по словам Мясникова, от частого употребления манной каши по утрам стоит воздержаться.

Блюда, где один крахмал и «голые» углеводы, вызывают моментальный скачок сахара в крови. А это – путь к резистентости к инсулину, то есть к развитию многих болезней, – сказал врач.

Также он посоветовал утром не пить один йогурт, так как он низкокалорийный. А завтракать более плотно. После телеведущий порекомендовал пить кофе или апельсиновый сок и есть фрукты после приема пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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