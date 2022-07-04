Врач посоветовал реже завтракать манной кашей

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что самый правильный завтрак – это овсяная каша, приготовленная на воде без использования соли и сахара. Блюдо должно оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, передает Zakon.kz.

В эфире передачи на телеканале «Россия 1» специалист отметил, что хлопья содержат большое количество полезных микроэлементов, однако их ценность нивелируется из-за сахара.

Между тем, по словам Мясникова, от частого употребления манной каши по утрам стоит воздержаться.

Блюда, где один крахмал и «голые» углеводы, вызывают моментальный скачок сахара в крови. А это – путь к резистентости к инсулину, то есть к развитию многих болезней, – сказал врач.

Также он посоветовал утром не пить один йогурт, так как он низкокалорийный. А завтракать более плотно. После телеведущий порекомендовал пить кофе или апельсиновый сок и есть фрукты после приема пищи.