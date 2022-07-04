Вирусолог перечислил инфекции, которыми можно заразиться через деньги

Использование наличных денег угрожает человеку заражением бактериальными инфекциями, предупреждает вирусолог, сообщает Zakon.kz.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в интервью ura.ru, предупреждает, что использование бумажных денег не так безопасно, как может показаться.

Через них люди могут заразиться кишечной палочкой, сальмонеллой или стафилококком.

Опасность зависит от того, побывали ли в руках инфицированного эти монеты, деньги. Не все инфекции могут распространяться таким образом. Долго живут и достаточно хорошо могут передаваться различные бактериальные инфекции. Все остальные, например, вирусные, в существенно меньшей степени. Вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков

Ученый отметил, что в современных реалиях бактериальные инфекции безобидны для человека из-за антибиотиков. Однако некоторые бактерии обладают к антибиотикам резистентностью. Это могут быть разнообразные заболевания, включая кишечные палочки патогенной формы. И именно такие бактерии можно подцепить через монеты или банкноты.

Чтобы избежать заражения через деньги, вирусолог посоветовал по возможности чаще мыть руки. Он подытожил свое заявление тем, что человек постоянно и неосознанно то трет глаза, то касается руками лица. Поэтому через то, к чему прикасаются его руки в течение дня, к примеру, те же деньги – набирает на себя всяких инфекций, которые после, через те же неосознанные прикосновения, обязательно попадут к нему в рот.