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Вирусолог перечислил инфекции, которыми можно заразиться через деньги

Вирусолог об инфекциях Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Использование наличных денег угрожает человеку заражением бактериальными инфекциями, предупреждает вирусолог, сообщает Zakon.kz.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в интервью ura.ru, предупреждает, что использование бумажных денег не так безопасно, как может показаться.

Через них люди могут заразиться кишечной палочкой, сальмонеллой или стафилококком.

Опасность зависит от того, побывали ли в руках инфицированного эти монеты, деньги. Не все инфекции могут распространяться таким образом. Долго живут и достаточно хорошо могут передаваться различные бактериальные инфекции. Все остальные, например, вирусные, в существенно меньшей степени. Вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков

Ученый отметил, что в современных реалиях бактериальные инфекции безобидны для человека из-за антибиотиков. Однако некоторые бактерии обладают к антибиотикам резистентностью. Это могут быть разнообразные заболевания, включая кишечные палочки патогенной формы. И именно такие бактерии можно подцепить через монеты или банкноты.

Чтобы избежать заражения через деньги, вирусолог посоветовал по возможности чаще мыть руки. Он подытожил свое заявление тем, что человек постоянно и неосознанно то трет глаза, то касается руками лица. Поэтому через то, к чему прикасаются его руки в течение дня, к примеру, те же деньги – набирает на себя всяких инфекций, которые после, через те же неосознанные прикосновения, обязательно попадут к нему в рот.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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