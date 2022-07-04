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Мужчина стрелял по прохожим в Канаде – пять человек ранены

Мужчина стрелял по людям в Канаде Фото: pixabay
В Канаде мужчина устроил стрельбу по прохожим. Он ранил около пяти человек, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Journal de Montréal, подозреваемый гулял в частном секторе города Викториявилля, угрожая людям на своем пути пневматическим оружием. Затем он начал стрелять по прохожим.

Около пяти человек пострадали.Представитель полиции провинции Квебек Кристина Лопес

Подозреваемому предъявлены обвинения в использовании имитации огнестрельного оружия при совершении вооруженного нападения.

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