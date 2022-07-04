Сотрудник страховой компании оформил фальшивые выплаты на 3 млн тенге в Караганде

В полицию Караганды обратился представитель одной из страховых компаний. Он сообщил, что некое лицо нанесло финансовому учреждению ущерб на около 3 млн тенге. Сумма была выплачена по поддельным заявлениям на страховую выплату по фактам дорожно-транспортных происшествий, передает Zakon.kz.

Полицейские установили: к инциденту причастен 24-летний сотрудник этой страховой компании. Он имел доступ к базе данных. Когда начались следственные мероприятия, он уволился и скрылся. Сотрудникам криминальной полиции удалось задержать подозреваемого.

Он дал признательные показания по шести эпизодам. В основном злоумышленник использовал данные граждан России. Вероятно, мужчина считал, что этот момент его в какой-то мере обезопасит от неприятностей. Но ошибся в своих предположениях.

По фальшивым заявлениям подозреваемый получал суммы от 355 тыс. тенге до 500 тыс. тенге. По факту завели уголовное дело по ст. 190 УК РК — «Мошенничество». Ведется расследование.