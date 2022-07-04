Алматинец погиб в такси при странных обстоятельствах

В Алматы 18-летний парень умер в такси при странных обстоятельствах. Его родители требуют справедливого расследования, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Almaty, трагедия произошла в начале апреля на пр. Рыскулова. Дело до сих пор не передано в суд, а предполагаемые виновники все еще на свободе.

Отец погибшего парня Мурат Турсынбаев вспоминает, что в ту ночь его сын Расул вышел из мечети и вызвал такси до дома. В салоне находились два человека. В какой-то момент водитель и его друг внезапно уснули и на огромной скорости въехали в припаркованный грузовик.

Они на свободе ходят, не пострадали даже. Ни одной царапины на них даже не было. Спрашиваем, как было, они говорят, что уснули. Как они могли моментально уснуть? Мой сын сидел сзади, самое безопасное место, пассажирское. Отец погибшего парня

По словам отца, всю дорогу его сын вел прямую трансляцию в Instagram, что могло не понравиться водителю. Он предполагает, что до аварии в салоне произошла драка.

У них драка или что-то было. Мой сын защищался, на фотографиях видно: руки побиты, лицо побито, тело в синяках, голова разбита. Отец погибшего парня

Как отмечает юрист Аида Данабекова, эти и другие факты изначально не учитывались следствием. По ее словам, им не выдали видео с камер наблюдения.

Дознавателем никакие следствия не проводятся. Мы неоднократно обращались с ходатайствами о проведении ряда экспертиз: трасология, биология, судмедэкспертиза. Она была назначена, нами были поставлены наши вопросы. Однако следователем все наши запросы были проигнорированы. Юрист Аида Данабекова

В городском департаменте полиции заявили, что следствие проводится по закону.