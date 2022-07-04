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Где проживают прибывшие из-за рубежа этнические казахи

этнические казахи, Казахстан, проживают Фото: Zakon.kz
Более 7,4 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года, передает Zakon.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК , прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (31,6%), Мангистауской (18,3%), Туркестанской (9,8%) и Жамбылской (6,3%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султане (7,1%) и Шымкенте (8,1%).

Более половины кандасов (70,2%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 10,4% – из КНР, 7,4% – из Туркменистана, 3,2% – из Монголии и 8,8% – из других стран. Министерства труда и социальной защиты населения РК

По состоянию на 1 июля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 62%, 24,1% человек моложе трудоспособного возраста и 13,9% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 11,4% имеют высшее образование, 40,3% – среднее специальное образование, 47% – общее среднее образование и 1,6% не имеют образования. Министерства труда и социальной защиты населения РК

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 95,3 тыс. этнических казахов.

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