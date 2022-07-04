Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения при перевозках детей по Казахстану

О многочисленных нарушениях в сфере перевозок детей рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В частности, зафиксированы факты перевозки детей водителями с просроченными водительскими удостоверениями, без необходимой категории вождения и обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.

Кроме того, в отдельных регионах к перевозке школьников были допущены лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности и не имевшие права работать с детьми.

Некоторые автобусы не проходили предрейсовый технический осмотр, а водители – медицинское освидетельствование. В целом, состояние автобусного парка, его материально-техническое оснащение (отсутствие огнетушителей, ремней безопасности, проблесковых маячков, табличек «Перевозка детей» и т.д.) признано не соответствующим требованиям безопасности. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Как уточнили в надзорном органе, 28 апреля Генеральной прокуратурой в адрес Министерства образования и науки внесен акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого за допущенные нарушения 93 лица (в т.ч. директора школ, заведующие детсадами, сотрудники акиматов) привлечены к дисциплинарной ответственности.