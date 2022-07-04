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В Павлодаре подростки избили мужчину за отказ дать им сигарету

В Павлодаре подростки избили мужчину Фото: pixabay
В Павлодаре группа подростков сильно избила мужчину за отказ дать им сигарету. Подозреваемых ищет полиция, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что 1 июля около 23:00 на углу ул. Лермонтова, д. 120 и ул. Дерибаса, д. 22 во дворе дома семь-восемь подростков сильно избили человека за то, что он отказался угостить их сигаретой. Очевидцев данного инцидента просят откликнуться.

По информации полиции, проводятся розыскные мероприятия по установлению данных лиц.

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