В Павлодаре подростки избили мужчину за отказ дать им сигарету

В Павлодаре группа подростков сильно избила мужчину за отказ дать им сигарету. Подозреваемых ищет полиция, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что 1 июля около 23:00 на углу ул. Лермонтова, д. 120 и ул. Дерибаса, д. 22 во дворе дома семь-восемь подростков сильно избили человека за то, что он отказался угостить их сигаретой. Очевидцев данного инцидента просят откликнуться.

По информации полиции, проводятся розыскные мероприятия по установлению данных лиц.