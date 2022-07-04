День домбры отпраздновали в Нур-Султане

В Нур-Султане на Площади Независимости возле монумента «Қазақ елі» состоялся грандиозный праздничный шоу-концерт в честь Национального дня домбры «Молодая домбра». Астанчане и гости столицы получили возможность послушать популярные кюи, передает корреспондент Zakon.kz.

Концерт прошел под слоганом «Домбра может/должна быть актуальной». Организатором мероприятия выступило управление культуры столичного акимата.

Астанчане и гости столицы получили возможность послушать кюи Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Казангапа, Адая Абыла, Байсерке и Каратаудана в исполнении известных кюйши и певцов.

Фото: Zakon.kz

Название концерта «Молодая домбра» – символическое.

В нем приняли участие не только звезды казахстанской эстрады Ерлан Рыскали, Айгуль Улкенбаева, Нуржан Тажикенов, Жубаныш Жексенулы, Куандык Рахим, Ayree, Ерболат Кудайбергенов, Yenlik, Алишер Каримов, Мади Сыздыков, Маржан Арапбаева, музыкальный «оплот республики» – солисты, народные коллективы и оркестр Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, но и детский ансамбль «Нурсаулемай».

Как отметили организаторы, тем самым они хотели подчеркнуть, что домбра актуальна как никогда.

Гостями концерта стали также этно-фольклорные ансамбли «Коркыт», «Туран», T&Y.

Домбра по-разному звучит в руках разных поколений, но единственное остается неизменным. Голос ее слышен, он красноречив, эмоционален, выразителен, сюжетен, драматургичен, он призывает к действию и развитию. Он выражает стремление наших душ здесь и сейчас. Потому что мы – современные люди, играющие музыку наших дальних предков и наших родителей, создаем при этом свою особенную музыку, музыку Нового Казахстана. Руководитель орготдела ГККП «Центр по развитию креативных индустрий» при акимате города Нур-Султана Алия Бурханова

Символично и то, что свои праздничные номера представили артисты трех новых областей. Так, от Жетысуской области выступил популярный среди казахстанцев артист Ерболат Құдайбергенов в совпровождении тинейджеров с композицией «Мен казахпын». А от Абайской области – Гүлмира Сарина с композицией Абая Кунанбаева «Абайдың ақ толқыны». Эту же область представила певица Hey Monro с композицией «Бойы бұлғаң».

От Улытауской же области выступили Жубаныш Жексенулы и Нуржан Тажикенов в сопровождении тинейджеров. Они исполнили композиции «Бозінген», «Ыңғай төк» и «Аққу».

Со сцены также прозвучали произведения Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Казангапа, Адая Абыла, Байсерке и Каратаудана, Дины Нурпеисовой.

Завершилось шоу выступлением певицы Маржан Арабпаевой.

Позже певица Hey Monro сообщила, что нужно проводить много масштабных мероприятий для популяризации казахстанской музыки.

Фото: Zakon.kz

Домбра для меня – история: это наши предки. Когда она звучит, это будто бы голос предков. И хочется это модернизировать. Хочется, чтобы домбра не была предметом интерьера, достопримечательностью, которая висит в домах, хочется, чтобы на ней играли, чтобы она часто звучала по-новому. В планах – делать музыку, продвигать Казахстан на международном уровне, показать наш колорит, наш стиль музыки, наш язык. Певица Hey Monro

С ней солидарна жительница Нур-Султана Зоя Сейтмагамбетова. Она пришла на концерт с внуками.

Фото: Zakon.kz

Звучит родная музыка для нас. Очень люблю слушать кюи. Это космос. Это духовное развитие. Не хватает в повседневной жизни нам такой музыки. Думаю, она должна звучать в магазинах, ТРЦ, школах и детских садах. Это наша история, связь с предками. Хорошо, что такой праздник у нас есть. Вот это все останется в памяти. Надо чаще устраивать такие торжества на улице. Жительница Нур-Султана Зоя Сейтмагамбетова

3 июля в Казахстане празднуют Национальный день домбры. Этот праздник, прославляющий и чествующий наш национальный инструмент, отмечается ежегодно с 2018 года в первое воскресенье июля.