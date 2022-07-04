В Талдыкоргане в мусорном контейнере нашли тело младенца
Фото: pixabay
В мусорном контейнере в Талдыкоргане нашли тело новорожденного ребенка. Подробности выясняет полиция области, сообщает Zakon.kz.
Информация о страшной находке появилась на странице в Instagram общественницы Сандугаш Дуйсеновой.
В полиции Алматинской области отметили, что начато досудебное расследование.
4 июля в 07:30 в дежурную часть поступило сообщение от 42-летнего местного жителя о том, что в мкр «Коктем» Талдыкоргана возле мусорных баков найдено тело новорожденного ребенка.Пресс-служба ДП Аматинской области
Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в Управлении полиции по ст. 100 УК РК.
В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности матери новорожденного ребенка и других свидетелей. Отметим, что результаты оперативно-розыскных работ будут сообщены дополнительно. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не подлежит разглашению. Пресс-служба ДП Алматинской области
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