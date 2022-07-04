В Талдыкоргане в мусорном контейнере нашли тело младенца

В мусорном контейнере в Талдыкоргане нашли тело новорожденного ребенка. Подробности выясняет полиция области, сообщает Zakon.kz.

Информация о страшной находке появилась на странице в Instagram общественницы Сандугаш Дуйсеновой.

В полиции Алматинской области отметили, что начато досудебное расследование.

4 июля в 07:30 в дежурную часть поступило сообщение от 42-летнего местного жителя о том, что в мкр «Коктем» Талдыкоргана возле мусорных баков найдено тело новорожденного ребенка. Пресс-служба ДП Аматинской области

Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в Управлении полиции по ст. 100 УК РК.