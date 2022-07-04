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В Талдыкоргане в мусорном контейнере нашли тело младенца

полиция контейнер младенец Талдыкорган Фото: pixabay
В мусорном контейнере в Талдыкоргане нашли тело новорожденного ребенка. Подробности выясняет полиция области, сообщает Zakon.kz.

Информация о страшной находке появилась на странице в Instagram общественницы Сандугаш Дуйсеновой.

В полиции Алматинской области отметили, что начато досудебное расследование.

4 июля в 07:30 в дежурную часть поступило сообщение от 42-летнего местного жителя о том, что в мкр «Коктем» Талдыкоргана возле мусорных баков найдено тело новорожденного ребенка.Пресс-служба ДП Аматинской области

Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в Управлении полиции по ст. 100 УК РК.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности матери новорожденного ребенка и других свидетелей. Отметим, что результаты оперативно-розыскных работ будут сообщены дополнительно. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не подлежит разглашению. Пресс-служба ДП Алматинской области

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Алматинская область Талдыкорган
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