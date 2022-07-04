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Кошанов доложил Токаеву о возврате в госсобственность неиспользуемых сельхозземель

Ерлан Кошанов, Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. Президенту была представлена информация о проведенной во второй сессии VII созыва Мажилиса законотворческой работе, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера нижней Палаты Парламента, ряд принятых законов был направлен на законодательное обеспечение инициированных главой государства реформ.

Как сообщил Ерлан Кошанов, в настоящее время депутаты выехали в регионы для проведения встреч с населением и получения обратной связи по ситуации на местах. Мажилисмены изучат и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с правительством.

Президент был проинформирован о новых форматах работы нижней Палаты Парламента, в том числе о создании Общественной палаты.

Ерлан Кошанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе партии АMANAT по обеспечению социальной справедливости в обществе и повышению благосостояния граждан. Так, в рамках проекта «Жер аманаты» осуществляется возврат в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения.

Совместно с правительством партией реализуется проект «Ауыл аманаты». Сельчане будут обучаться новым компетенциям по производству сельхозпродукции с учетом требований розничных сетей и запросов потребителей. Планируется охватить 2400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек.

Председатель Мажилиса также доложил главе государства об итогах участия делегации Казахстана в ХІ пленарном заседании парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, прошедшем в городе Чолпон-Ата 23-24 июня.

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Кошанов Ерлан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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