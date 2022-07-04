Кошанов доложил Токаеву о возврате в госсобственность неиспользуемых сельхозземель
По словам спикера нижней Палаты Парламента, ряд принятых законов был направлен на законодательное обеспечение инициированных главой государства реформ.
Как сообщил Ерлан Кошанов, в настоящее время депутаты выехали в регионы для проведения встреч с населением и получения обратной связи по ситуации на местах. Мажилисмены изучат и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с правительством.
Президент был проинформирован о новых форматах работы нижней Палаты Парламента, в том числе о создании Общественной палаты.
Ерлан Кошанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе партии АMANAT по обеспечению социальной справедливости в обществе и повышению благосостояния граждан. Так, в рамках проекта «Жер аманаты» осуществляется возврат в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения.
Совместно с правительством партией реализуется проект «Ауыл аманаты». Сельчане будут обучаться новым компетенциям по производству сельхозпродукции с учетом требований розничных сетей и запросов потребителей. Планируется охватить 2400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек.
Председатель Мажилиса также доложил главе государства об итогах участия делегации Казахстана в ХІ пленарном заседании парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, прошедшем в городе Чолпон-Ата 23-24 июня.