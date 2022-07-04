Спецоперация в Туркестанской области: браконьеры выловили рыбу на 11 млн тенге

В результате специальной операции стражами порядка Туркестанской области пресечена деятельность браконьеров, промышлявших незаконной добычей рыбных ресурсов на территории трех районов области, сообщает Zakon.kz.

По словам замначальника ДП Туркестанской области Курманбека Сахова, группа браконьеров состояла из семи жителей Туркестанской области, один из которых ранее судимый.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Браконьеры в ночное время выезжали на Шардаринское и Коксарайское водохранилища, где, пользуясь отсутствием инспекторов природоохраны, незаконно ловили рыбу. Затем подозреваемые вывозили незаконный улов на двух автомашинах и сбывали добычу на рынках Шымкента. Полученную выгоду браконьеры распределяли между собой. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве уточнили, что в настоящее время доказана причастность мужчин к трем фактам незаконной добычи рыбы, в результате которой причинен ущерб на общую сумму свыше 11,5 млн тенге.

При обыске по месту жительства у подозреваемых изъяты две автомашины, три лодки, четыре лодочных двигателя, 10 удочек, шесть рыболовных костюмов, две радиостанции и другие рыболовные принадлежности, а также более 120 рыболовных сетей и свыше 1,5 т незаконно выловленной рыбы. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также уточнили, что трое подозреваемых арестованы, в отношении остальных членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствием проводится досудебное расследование по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Выясняются все обстоятельства произошедшего, — резюмировал Курманбек Сахов.