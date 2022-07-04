Экс-глава ассоциации казахов в Кыргызстане Марат Токтоучиков признан виновным в госизмене

Суд вынес приговор бывшему главе Ассоциации казахов Кыргызстана Марату Токтоучикову, сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kg, он признан виновным по ст. 307 УК КР «Госизмена» и приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В апреле 2021 года ГКНБ КР распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену.

Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй — экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные, не сообщалось.

Политолог Марат Казакпаев скончался вследствие инсульта 10 июня в СИЗО, в связи с чем суд прекратил уголовное дело в его отношении.