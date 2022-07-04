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«Вакцины будут одобрять без клинических испытаний» — разоблачен еще один фейк

США Фото: pixabay
В мессенджерах распространяют сообщение о том, что крупным фармкомпаниям США разрешат получать одобрение на все их вакцины в будущем без прохождения клинических испытаний. Однако это оказалось неправдой, передает Zakon.kz.

Эту новость распространил противник вакцинации Тоби Роджерс. Ранее он уже делал пугающие заявления о том, что вакцины против COVID-19 смертельно опасны для детей. Тогда его слова опровергли специалисты портала Health Feedback, сообщает stopfake.kz.

Роджерс сказал, что решение о выпусках вакцин принимается на заседаниях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Все материалы заседаний размещены в открытом доступе на официальном сайте FDA. Из них следует, что на заседании речь идет о том, насколько рационально создавать специализированные бустерные вакцины. Они действуют против конкретных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, таких как «омикрон», «дельта» и прочих.

Еще в феврале 2022 года FDA заявило о том, что если такие вакцины будут созданы, то проходить масштабные клинические испытания им будет не нужно. Однако это не значит, что препараты не пройдут совсем никакой проверки.

Важно понимать, что в специализированных вакцинах состав будет полностью таким же, как и в тех, что уже прошли испытания и успешно применяются, а изменится лишь сам действующий компонент. В случае с мРНК-вакцинами это будет, собственно, сама мРНК конкретного варианта коронавируса, – говорится в сообщении stopfake.kz.

По такому же принципу разрабатывают ежегодные вакцины против гриппа. Поскольку в разные годы циркулируют разные штаммы, фармкомпании создают специализированные вакцины на основе уже применяемых. Испытания такие препараты проходят, однако не такие масштабные, как новые, еще неизвестные прививки.

Аналогичные правила будут действовать и для специализированных вакцин против вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Для получения одобрения на использование они должны будут проходить испытания. В них будет меньшее количество участников.

Несколько компаний уже разработали вакцины. Все они проходят испытания.

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