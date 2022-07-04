В ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек — Генпрокуратура Узбекистана

Во время беспорядков в Нукусе погибли 18 человек. 243 получили ранения, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

По информации gazeta.uz, 149 человек получили первую помощь и были отпущены домой. В больницах остаются 94 человека.

1-2 июля на месте демонстраций были задержаны 516 человек. В отношении задержанных ведется следствие, к некоторым из них применены меры административного наказания и они отпущены из-под стражи.

В ночь с 3 на 4 июля за нарушение требований комендантского часа были задержаны 110 человек, бесцельно находившихся на улице. На штрафстоянку помещено 12 автотранспортных средств. Руководитель пресс-службы Нацгвардии Узбекистана Даврон Жуманазаров

Также Даврон Жуманазаров сообщил о тяжело раненых сотрудниках Национальной гвардии.

Один из Каракалпакстана получил огнестрельное ранение в грудь. У другого перелом ноги. По одному сотруднику из Джизака и Ташкента получили открытую травму головы. Руководитель пресс-службы Нацгвардии Узбекистана Даврон Жуманазаров

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

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Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

Также сообщалось, что президент Узбекистана издал указ о вводе чрезвычайного положения в Каракалпакстане на месяц.

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4 июля все продуктовые магазины, базары, хлебные предприятия, биржа, банки, организации, больницы и другие объекты социальной сферы полностью восстановили работу.