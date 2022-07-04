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Когда в Алматы пойдет дождь

дождь, Алматы, прогноз погоды, июль Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 5-7 июля, сообщает Zakon.kz.

5 июля переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +26...+28°C.

6 июля переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +28...+30°C.

7 июля переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +30...+32°C.

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