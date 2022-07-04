Черные клубы дыма объяснили в ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Огромные черные клубы дыма запечатлели очевидцы в Алатауском районе Алматы. В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали о произошедшем, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о пожаре поступило в 12:32. Звонившие заявили о пожаре по ул. Ырысты вблизи автосервиса.
Дежурившие рядом пожарные подразделения, прибыв на место, за несколько минут обнаружили возгорание мусора и б/у шин на общей площади 35 кв. м. Пожар ликвидирован в 12:57.Пресс-служба ДЧС Алматы
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