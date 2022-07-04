Черные клубы дыма объяснили в ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Огромные черные клубы дыма запечатлели очевидцы в Алатауском районе Алматы. В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали о произошедшем, сообщает Zakon.kz.

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