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Хищения на 825 млн совершили в четырех военных гарнизонах Казахстана

имущество хищения воровство Фото: pexels
В Главной военной прокуратуре Казахстана рассказали о выявленных хищениях военного имущества. Возбуждено восемь уголовных дел, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в воинских частях Казахстана прошли проверки.

По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование, возбуждено восемь уголовных дел.Пресс-служба Главной военной прокуратуры

Расследование, как уточнили в надзорном органе, осуществляется специальными прокурорами Главной военной прокуратуры.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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