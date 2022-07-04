Хищения на 825 млн совершили в четырех военных гарнизонах Казахстана

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В Главной военной прокуратуре Казахстана рассказали о выявленных хищениях военного имущества. Возбуждено восемь уголовных дел, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в воинских частях Казахстана прошли проверки. По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование, возбуждено восемь уголовных дел. Пресс-служба Главной военной прокуратуры Расследование, как уточнили в надзорном органе, осуществляется специальными прокурорами Главной военной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Читайте также В Минобороны разработали инструкцию по исчислению выслуги лет военнослужащим Казахстан направит миротворцев в ЦАР, Конго, Мали и Ливан Вооруженные силы Казахстана: 30 лет созидательного развития

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