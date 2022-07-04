В Алматинской области автобус вылетел с трассы: водитель уходил от столкновения

Фото: freepik

Вечером 3 июля на трассе Алматы – Жандосов – Бесмойнак произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В полиции области уточнили, что пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

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