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В Алматинской области автобус вылетел с трассы: водитель уходил от столкновения

ДТП дорога Алматинская область Фото: freepik
Вечером 3 июля на трассе Алматы – Жандосов – Бесмойнак произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В полиции области уточнили, что пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.
Предварительно установлено, что на 26-м километре автодороги 41-летний водитель Honda Accord, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом марки ЛиАЗ.Пресс-служба ДП Алматинской области

Пострадавших среди водителей и пассажиров нет.

По данному факту в отношении водителя легкового транспортного средства составлен административный протокол по ст. 610, ч.1 КоАП РК.Пресс-служба ДП Алматинской области

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