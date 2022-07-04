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Курсы доллара и рубля снизились на торгах

итоги торгов, рост курса валют к тенге Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,16 тенге (-1,81), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также снизился, до 8,45 тенге (-0,43). Объем торгов достиг 18,69 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня остановился на отметке 69 тенге (-1,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465,5-469,5 тенге, евро – по 487-492 тенге, российские рубли – по 7,5-7,9 тенге.

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Оксана Житникова
KASE Алматы
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