Что происходит с сахаром в Нур-Султане

Фото: gov.kz

В минувшие выходные в столичном интернет-паблике появилось видео «битвы» за сахар в одном из торговых центров. Из многих городов страны приходят видео с очередями и давками около полок с сахаром. Zakon.kz решил выяснить, какова на сегодня ситуация со «сладким ядом» в Нур-Султане.

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