Что происходит с сахаром в Нур-Султане
Информацию предоставили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана.
По данным ведомства, на сегодня законтрактовано 4,5 тыс. тонн, в том числе:
Magnum – 1,5 тыс. тонн, цена на полке 470 тенге/кг (договор до сентября 2022 года), остаток – 1 тыс. тонн;
«Мир круп» – 1 тыс. тонн, цена на полке 320 тенге/кг (договор до октября 2022 года), остаток – 390 тонн;
Данный объем реализуется в торговых сетях «Астыкжан», «Вкус март», «Аян», «Анвар», «Фермаг» и на рынке «Шапагат», – отметили в управлении.
«Мир круп» – 2 тыс. тонн, цена на полке 480 тенге/кг (договор до мая 2023 года), остаток – 1390 тонн. Этот объем реализуется в торговых сетях «Астыкжан», «Вкус март», «Аян», «Анвар», «Фермаг» и на рынке «Шапагат».
Всего в городе остаток 2780 тонн.
Помимо этого, у торговых сетей есть контракты с Коксуйским и Таразским сахарными заводами, откуда еженедельно осуществляется поставка сахара.
Дополнительно на этой неделе для города Нур-Султана из АО «НК «Продкорпорация» выделяется один вагон сахара – 68 тонн по 450 тенге/кг с места (Новоишимка, СКО), – добавили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана.