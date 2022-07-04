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Что происходит с сахаром в Нур-Султане

магазин Фото: gov.kz
В минувшие выходные в столичном интернет-паблике появилось видео «битвы» за сахар в одном из торговых центров. Из многих городов страны приходят видео с очередями и давками около полок с сахаром. Zakon.kz решил выяснить, какова на сегодня ситуация со «сладким ядом» в Нур-Султане.

Информацию предоставили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана.

По данным ведомства, на сегодня законтрактовано 4,5 тыс. тонн, в том числе:

  • Magnum – 1,5 тыс. тонн, цена на полке 470 тенге/кг (договор до сентября 2022 года), остаток – 1 тыс. тонн;

  • «Мир круп» – 1 тыс. тонн, цена на полке 320 тенге/кг (договор до октября 2022 года), остаток – 390 тонн;

Данный объем реализуется в торговых сетях «Астыкжан», «Вкус март», «Аян», «Анвар», «Фермаг» и на рынке «Шапагат», – отметили в управлении.

  • «Мир круп» – 2 тыс. тонн, цена на полке 480 тенге/кг (договор до мая 2023 года), остаток – 1390 тонн. Этот объем реализуется в торговых сетях «Астыкжан», «Вкус март», «Аян», «Анвар», «Фермаг» и на рынке «Шапагат».

Всего в городе остаток 2780 тонн.

Помимо этого, у торговых сетей есть контракты с Коксуйским и Таразским сахарными заводами, откуда еженедельно осуществляется поставка сахара.

Дополнительно на этой неделе для города Нур-Султана из АО «НК «Продкорпорация» выделяется один вагон сахара – 68 тонн по 450 тенге/кг с места (Новоишимка, СКО), – добавили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана.

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Ирина Капитанова
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