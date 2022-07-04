В Шымкенте состоялось техническое открытие проспекта Кунаева

В третьем по величине мегаполисе республиканского значения 4 июля запустили движение по проспекту Кунаева. Техническое открытие III этапа пробивки дороги прошло с участием акима Шымкента Мурата Айтенова.

Этот участок застройки станет продолжением всей главной артерии города, которая должна избавить улицы от заторов.

Фото: ТОО «Казахдорстрой»

Ответственная подрядная организация ТОО «Казахдорстрой», выигравшая тендер в июле 2020 года, завершила проект на 95%.

Фото: ТОО «Казахдорстрой»

Остались работы по благоустройству и местным съездам, к которым приступят после изъятия частных домов для государственных нужд по строительству улицы.

Стоит добавить, что пр. Кунаева насыщен как подземными, так и наземными инженерными коммуникациями:

проезжая часть;

бульварная часть;

светофорная сигнализация, наружное освещение, водопровод и канализация, ливневая канализация, электроснабжение и связь, газопровод;

подпорные стенки;

пешеходный мост и туннель;

технологическая эстакада;

железнодорожный путепровод с временным обводным путем.

Участок строительных работ расположен в южной части Шымкента, от ул. Терешковой до ул. Дамбовая. Общая длина объекта – 561 м. Шестиполосная дорога имеет категорию магистральной общегородского значения с шириной 23 м.

Фото: ТОО «Казахдорстрой»

В целом, строительство проспекта состоит из пяти этапов. Официальная сдача третьей фазы проекта планируется в сентябре 2022 года.

Фото: ТОО «Казахдорстрой»

Напомним, что на реконструкцию более двухсот автомобильных дорог в Шымкенте из государственного бюджета было выделено 34 млрд тенге.