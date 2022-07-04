В Шымкенте состоялось техническое открытие проспекта Кунаева
Этот участок застройки станет продолжением всей главной артерии города, которая должна избавить улицы от заторов.
Фото: ТОО «Казахдорстрой»
Ответственная подрядная организация ТОО «Казахдорстрой», выигравшая тендер в июле 2020 года, завершила проект на 95%.
Фото: ТОО «Казахдорстрой»
Остались работы по благоустройству и местным съездам, к которым приступят после изъятия частных домов для государственных нужд по строительству улицы.
Стоит добавить, что пр. Кунаева насыщен как подземными, так и наземными инженерными коммуникациями:
проезжая часть;
бульварная часть;
светофорная сигнализация, наружное освещение, водопровод и канализация, ливневая канализация, электроснабжение и связь, газопровод;
подпорные стенки;
пешеходный мост и туннель;
технологическая эстакада;
железнодорожный путепровод с временным обводным путем.
Участок строительных работ расположен в южной части Шымкента, от ул. Терешковой до ул. Дамбовая. Общая длина объекта – 561 м. Шестиполосная дорога имеет категорию магистральной общегородского значения с шириной 23 м.
Фото: ТОО «Казахдорстрой»
В целом, строительство проспекта состоит из пяти этапов. Официальная сдача третьей фазы проекта планируется в сентябре 2022 года.
Фото: ТОО «Казахдорстрой»
Напомним, что на реконструкцию более двухсот автомобильных дорог в Шымкенте из государственного бюджета было выделено 34 млрд тенге.