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В Шымкенте состоялось техническое открытие проспекта Кунаева

открытие Шымкент Фото: ТОО «Казахдорстрой»
В третьем по величине мегаполисе республиканского значения 4 июля запустили движение по проспекту Кунаева. Техническое открытие III этапа пробивки дороги прошло с участием акима Шымкента Мурата Айтенова.

Этот участок застройки станет продолжением всей главной артерии города, которая должна избавить улицы от заторов.

открытие дорога

Фото: ТОО «Казахдорстрой»

Ответственная подрядная организация ТОО «Казахдорстрой», выигравшая тендер в июле 2020 года, завершила проект на 95%.

дорога Шымкент

Фото: ТОО «Казахдорстрой»

Остались работы по благоустройству и местным съездам, к которым приступят после изъятия частных домов для государственных нужд по строительству улицы.

Стоит добавить, что пр. Кунаева насыщен как подземными, так и наземными инженерными коммуникациями:

  • проезжая часть;

  • бульварная часть;

  • светофорная сигнализация, наружное освещение, водопровод и канализация, ливневая канализация, электроснабжение и связь, газопровод;

  • подпорные стенки;

  • пешеходный мост и туннель;

  • технологическая эстакада;

  • железнодорожный путепровод с временным обводным путем.

Участок строительных работ расположен в южной части Шымкента, от ул. Терешковой до ул. Дамбовая. Общая длина объекта – 561 м. Шестиполосная дорога имеет категорию магистральной общегородского значения с шириной 23 м.

проспект дорога Шымкент

Фото: ТОО «Казахдорстрой»

В целом, строительство проспекта состоит из пяти этапов. Официальная сдача третьей фазы проекта планируется в сентябре 2022 года.

дорога Шымкент

Фото: ТОО «Казахдорстрой»

Напомним, что на реконструкцию более двухсот автомобильных дорог в Шымкенте из государственного бюджета было выделено 34 млрд тенге.

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