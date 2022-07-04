Возможно ли выиграть у букмекера

Среди широкой публики бытует мнение, что выиграть на спортивных ставках невозможно. Так ли это на самом деле? Разберем этот слух с онлайн-букмекером №1 в Казахстане — Parimatch.

Одно из самых распространенных заблуждений о ставках говорит о том, что итог заранее определен в пользу букмекера и компания сделает все возможное, чтобы предотвратить выплату средств. В это особенно легко поверить людям, малознакомым с индустрией беттинга, и игрокам, которые столкнулись с мошенниками. В противовес им идут пользователи, которые регулярно ставят и достаточно часто выигрывают. Кто же из них прав?

Беттинг-компании заинтересованы в том, чтобы игроки получали удовольствие от процесса и возвращались за новыми впечатлениями. Бытующее мнение, что букмекеры заранее настраивают игру против клиента — всего лишь миф. По словам Parimatch, есть множество факторов, которые влияют на исход ставки. Одни зависят напрямую от игрока, другие — от выступления команды в матче. Обсудим подробнее первую категорию.

Что стоит учесть при совершении ставок?

Выбрать правильный подход. Можно ставить наугад и даже выигрывать время от времени, но, если подойти к игре с умом, вероятность удачного исхода увеличивается. Анализ матча, статистика встреч, данные о травмах, погодные условия — эта информация поможет сделать более точный прогноз на событие и принять взвешенное решение о ставке.

Играть ответственно. Ставка на спорт — вишенка на торте интересных спортивных событий, а не способ заработка. Важно держать это в уме во время игры, чтобы не разочаровываться при неудачах и не слишком увлекаться чередой побед.

Не бояться экспериментировать. Спортивных событий немало, так почему бы не попробовать что-то новое. Таким способом можно оценить свою стратегию, придумать свежие идеи и заодно узнать много интересного.

Ставки на спорт основаны на теории вероятности. У игроков всегда есть возможность улучшить свои результаты, изучая правила, анализируя статистику, узнавая спорт изнутри. Мы всегда предоставляем информацию о матчах на сайте, делимся прогнозами от наших экспертов, чтобы наши пользователи могли развиваться и получать больше удовольствия от процесса. Выигрыш – лишь приятный бонус к увлекательной игре, – сказал Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan.