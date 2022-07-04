RAMS Qazaqstan запускает продукт: квартиры в новом формате чистовой отделки

Строительная компания RAMS Qazaqstan запускает на рынок недвижимости новый продукт. Теперь казахстанцы смогут заселяться в квартиры с чистовой отделкой, сантехникой и встроенной кухней.

Обычно ремонт квартиры делится на несколько этапов: черновая, предчистовая и чистовая отделка.

Черновая отделка включает в себя монтаж инженерных систем – электропроводки, водоснабжения, канализации и отопления. Также на этом этапе выравнивают стены, пол и потолки. Предчистовая отделка – более тонкий и тщательный процесс. Он предусматривает остекление окон и балконов, разводку инженерных коммуникаций, подготовку всех поверхностей к финишному оформлению. Финальным этапом выступает чистовая отделка. В квартире красят стены и потолки, укладывают плитку, ламинат или паркет, устанавливают сантехнику, розетки и межкомнатные двери.

Девелопер RAMS Qazaqstan делает чистовую отделку «под ключ» стандартом своих новых проектов. Если раньше, приобретая квартиру, необходимо было арендовать жилье на время ремонта и приспосабливаться к другим ограничениям, то теперь достаточно лишь завезти мебель – новая квартира уже готова к заселению.

Благодаря многолетнему опыту, мы пришли к выводу, что будущее недвижимости – за проектами, которые уже подготовлены к переезду жильцов. Такой подход давно применяют в Сингапуре, Турции, Великобритании, Германии, Испании и Чехии. Теперь мы переносим этот метод в Казахстан, чтобы наши соотечественники могли оценить его преимущества, – рассказал Еркин Байбатыров, заместитель директора ТОО RAMS Qaqazstan, на организованной застройщиком пресс-конференции в Алматы.

После получения ключей от квартиры люди тратят немало времени на поиск строительной бригады и ремонт. Квартиры же, выполненные в чистовой отделке, экономят жильцам несколько месяцев спокойной жизни, а в некоторых случаях — год и более.

Главные преимущества чистовой отделки от RAMS Qazaqstan: выгода, чистота и стильный дизайн. Нет необходимости тратить средства и время на отделку, установку сантехники и кухни, — все это включено в стоимость приобретения квартиры. Кроме того, новый формат решает проблему постоянного шума и «следов» ремонтных работ. Материалы, использующиеся при чистовой отделке, отличаются своим премиальным качеством, а сама отделка выполнена в современном лаконичном стиле. На базе дизайна, представленного в данном формате, легко создать свой индивидуальный интерьер.

Фото: RAMS Qazaqstan

Кухня с ремонтом и гарнитуром с фартуком из крупноформатной плитки. Есть выемки под встраиваемую технику и розетки под бытовые приборы.

Фото: RAMS Qazaqstan

В гостиной и других зонах квартиры выключатели для удобства помещены ниже дверной ручки. Комнаты разделяют белые двери – актуальный тренд последних лет.

Ванная передается жильцам с полным комплектом сантехники, «парящей» тумбой и унитазом-инсталляцией. Выведены розетки для стиральной машины и сушки.

Фото: RAMS Qazaqstan