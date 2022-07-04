Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Проект Neonomad: первую фоторамку установили в Нур-Султане

туризм Казахстан развитие Фото: Zakon.kz
Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев презентовал первую фоторамку в рамках проекта Neonomad: она установлена возле поющих фонтанов в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Балтаев сообщил, что в 20 регионах страны будет установлено всего 20 таких фоторамок.

Отрадно, что данный проект начинается в Нур-Султане. Знаковым является и то, что фоторамка установлена перед монументом «Байтерек» – символом нашего города. Самое большое количество туристов посещает именно данный объект. Мы надеемся, что благодаря таким проектам количество туристов будет увеличиваться не только в столице, но и в целом по стране. Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев

Он отметил, что Нур-Султан заинтересован в коллаборации по развитию туризма как с Министерством туризма и спорта, так и с компанией Kazakh Tourism.

Туризм дает очень большой эффект не только для экономики страны, но и в целом для комфортного пребывания горожан. В этой связи ведется работа по продвижению туризма в городе, а также улучшению сервиса для пребывающих туристов. В городе большой потенциал по бизнес-туризму, так как у нас проводятся конференции, выставки, ярмарки, имеется достаточная инфраструктура для этого. Каждый бизнес-турист, который приезжает в столицу, тратит более 1 тыс. долларов в период своего пребывания, и мы в этом направлении будем работать. Обычный турист расходует около 200 долларов в день. Ержан Балтаев

В планах столичного акимата также популяризация мест для пребывания людей.

Нужно, чтобы людям было интересно проводить время в городе. У нас потенциал имеется – есть современный аэропорт, новый вокзал, для комфортного пребывания туристов и жителей города создаются общественные пространства. Есть велодорожки – более 100 км, до конца 2023 года имеется план по расширению расстояния до 200 км. У нас есть конные тропы, создаются условия для таксистов. Ержан Балтаев

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев объяснил суть проекта.

Проект называется Neonomad — современный кочевник. Тот человек, который в течение одного года посетит все 20 регионов и разместит 20 фотографий на фоне подобной рамки, получит статус современного кочевника, а также приз от компании Kazakh Tourism. Сейчас мы выбираем, но это, скорее всего, будут часы – индивидуально оформленные, с логотипом Neonomad. Размещать фото нужно будет в соцсетях с хештегами. Они указаны на рамках.Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев

Читайте также

Общественный транспорт Алматы переведут на электротягу и газ

Начальные классы школ могут разместить на первых этажах домов в Алматы

Туристический информационный центр откроется возле Abu Dabi Plaza

Мадина Мамырханова
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления