Проект Neonomad: первую фоторамку установили в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев презентовал первую фоторамку в рамках проекта Neonomad: она установлена возле поющих фонтанов в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.
Ержан Балтаев сообщил, что в 20 регионах страны будет установлено всего 20 таких фоторамок.
Отрадно, что данный проект начинается в Нур-Султане. Знаковым является и то, что фоторамка установлена перед монументом «Байтерек» – символом нашего города. Самое большое количество туристов посещает именно данный объект. Мы надеемся, что благодаря таким проектам количество туристов будет увеличиваться не только в столице, но и в целом по стране. Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев
Он отметил, что Нур-Султан заинтересован в коллаборации по развитию туризма как с Министерством туризма и спорта, так и с компанией Kazakh Tourism.
Туризм дает очень большой эффект не только для экономики страны, но и в целом для комфортного пребывания горожан. В этой связи ведется работа по продвижению туризма в городе, а также улучшению сервиса для пребывающих туристов. В городе большой потенциал по бизнес-туризму, так как у нас проводятся конференции, выставки, ярмарки, имеется достаточная инфраструктура для этого. Каждый бизнес-турист, который приезжает в столицу, тратит более 1 тыс. долларов в период своего пребывания, и мы в этом направлении будем работать. Обычный турист расходует около 200 долларов в день. Ержан Балтаев
В планах столичного акимата также популяризация мест для пребывания людей.
Нужно, чтобы людям было интересно проводить время в городе. У нас потенциал имеется – есть современный аэропорт, новый вокзал, для комфортного пребывания туристов и жителей города создаются общественные пространства. Есть велодорожки – более 100 км, до конца 2023 года имеется план по расширению расстояния до 200 км. У нас есть конные тропы, создаются условия для таксистов. Ержан Балтаев
Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев объяснил суть проекта.
Проект называется Neonomad — современный кочевник. Тот человек, который в течение одного года посетит все 20 регионов и разместит 20 фотографий на фоне подобной рамки, получит статус современного кочевника, а также приз от компании Kazakh Tourism. Сейчас мы выбираем, но это, скорее всего, будут часы – индивидуально оформленные, с логотипом Neonomad. Размещать фото нужно будет в соцсетях с хештегами. Они указаны на рамках.Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев
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