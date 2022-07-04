Проект Neonomad: первую фоторамку установили в Нур-Султане

Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев презентовал первую фоторамку в рамках проекта Neonomad: она установлена возле поющих фонтанов в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Балтаев сообщил, что в 20 регионах страны будет установлено всего 20 таких фоторамок.

Отрадно, что данный проект начинается в Нур-Султане. Знаковым является и то, что фоторамка установлена перед монументом «Байтерек» – символом нашего города. Самое большое количество туристов посещает именно данный объект. Мы надеемся, что благодаря таким проектам количество туристов будет увеличиваться не только в столице, но и в целом по стране. Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев

Он отметил, что Нур-Султан заинтересован в коллаборации по развитию туризма как с Министерством туризма и спорта, так и с компанией Kazakh Tourism.

Туризм дает очень большой эффект не только для экономики страны, но и в целом для комфортного пребывания горожан. В этой связи ведется работа по продвижению туризма в городе, а также улучшению сервиса для пребывающих туристов. В городе большой потенциал по бизнес-туризму, так как у нас проводятся конференции, выставки, ярмарки, имеется достаточная инфраструктура для этого. Каждый бизнес-турист, который приезжает в столицу, тратит более 1 тыс. долларов в период своего пребывания, и мы в этом направлении будем работать. Обычный турист расходует около 200 долларов в день. Ержан Балтаев

В планах столичного акимата также популяризация мест для пребывания людей.

Нужно, чтобы людям было интересно проводить время в городе. У нас потенциал имеется – есть современный аэропорт, новый вокзал, для комфортного пребывания туристов и жителей города создаются общественные пространства. Есть велодорожки – более 100 км, до конца 2023 года имеется план по расширению расстояния до 200 км. У нас есть конные тропы, создаются условия для таксистов. Ержан Балтаев

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев объяснил суть проекта.