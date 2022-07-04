В Шымкенте сдана в эксплуатацию часть продолжения проспекта Кунаева

Акимат города Шымкента планирует сформировать магистральный коридор с беспрепятственным прохождением автотранспортных средств с юга на север путем строительства развязок по проспекту Кунаева и улице Байдибек би, сообщает Zakon.kz.

В рамках работы ведется строительство продолжения проспекта Кунаева в шесть этапов. Сегодня, 4 июля, с участием акима города Мурата Айтенова был введен в техническую эксплуатацию третий этап строительства объекта.

Продолжение проспекта Кунаева будет полностью завершено к 2024 году. Тем не менее мы открываем и вводим во временную техническую эксплуатацию законченные участки дорог для удобства жителей и снижения пробок в городе. Аким города Шымкента Мурат Айтенов

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Отметим, первый этап продолжения проспекта Кунаева – от ул. Туркестанской до пересечения с ул. Турысова – был открыт в прошлом году. На втором этапе, который занимает площадь до ул. Терешковой, сейчас полным ходом идут строительные работы.

Третий этап включает в себя строительство шестиполосной дороги длиной 560 м и шириной 42 м. На этом участке построен железнодорожный переезд шириной 45 м. Строительные работы вела компания «Казахдорстрой».

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Кроме того, аким города принял участие в техническом открытии участка ул. Адырбекова – от ул. Жибек жолы до ул. Иляева. Эта улица протяженностью 3,74 км расширяется с 8 до 15 м. После завершения реконструкции пропускная способность улицы увеличится в 2,4 раза и достигнет 56 тыс. автомобилей в сутки.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Глава города отметил, что работы по реконструкции ул. Адырбекова будут завершены в конце 2023 года, а сейчас часть улицы открыта для удобства жителей.

Также сегодня в честь празднования Дня столицы в Шымкенте 40 многодетным семьям были вручены ключи от арендных квартир. В целом, в текущем году планируется предоставить 1605 арендных квартир социально уязвимым слоям населения и работающей молодежи. Из них 476 сдаются многодетным семьям, 54 – детям-сиротам, 857 – работающей молодежи.