Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте сдана в эксплуатацию часть продолжения проспекта Кунаева

В Шымкенте сдана в эксплуатацию часть продолжения проспекта Кунаева Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Акимат города Шымкента планирует сформировать магистральный коридор с беспрепятственным прохождением автотранспортных средств с юга на север путем строительства развязок по проспекту Кунаева и улице Байдибек би, сообщает Zakon.kz.

В рамках работы ведется строительство продолжения проспекта Кунаева в шесть этапов. Сегодня, 4 июля, с участием акима города Мурата Айтенова был введен в техническую эксплуатацию третий этап строительства объекта.

Продолжение проспекта Кунаева будет полностью завершено к 2024 году. Тем не менее мы открываем и вводим во временную техническую эксплуатацию законченные участки дорог для удобства жителей и снижения пробок в городе. Аким города Шымкента Мурат Айтенов

В Шымкенте сдана в эксплуатацию часть продолжения проспекта Кунаева

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Отметим, первый этап продолжения проспекта Кунаева – от ул. Туркестанской до пересечения с ул. Турысова – был открыт в прошлом году. На втором этапе, который занимает площадь до ул. Терешковой, сейчас полным ходом идут строительные работы.

Третий этап включает в себя строительство шестиполосной дороги длиной 560 м и шириной 42 м. На этом участке построен железнодорожный переезд шириной 45 м. Строительные работы вела компания «Казахдорстрой».

В Шымкенте сдана в эксплуатацию часть продолжения проспекта Кунаева

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Кроме того, аким города принял участие в техническом открытии участка ул. Адырбекова – от ул. Жибек жолы до ул. Иляева. Эта улица протяженностью 3,74 км расширяется с 8 до 15 м. После завершения реконструкции пропускная способность улицы увеличится в 2,4 раза и достигнет 56 тыс. автомобилей в сутки.

В Шымкенте сдана в эксплуатацию часть продолжения проспекта Кунаева

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Глава города отметил, что работы по реконструкции ул. Адырбекова будут завершены в конце 2023 года, а сейчас часть улицы открыта для удобства жителей.

Также сегодня в честь празднования Дня столицы в Шымкенте 40 многодетным семьям были вручены ключи от арендных квартир. В целом, в текущем году планируется предоставить 1605 арендных квартир социально уязвимым слоям населения и работающей молодежи. Из них 476 сдаются многодетным семьям, 54 – детям-сиротам, 857 – работающей молодежи.

В Шымкенте сдана в эксплуатацию часть продолжения проспекта Кунаева

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Читайте также

В 267 км от Алматы произошло землетрясение

В Алматы усовершенствуют систему реагирования на ЧС

RAMS Qazaqstan запускает продукт: квартиры в новом формате чистовой отделки

Константин Вноровский
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления