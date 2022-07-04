«Барселона» подписала Франка Кессье и установила отступные €500 млн

Франк Кессье покинул «Милан» и стал футболистом «Барселоны». Ивуарийский полузащитник достался сине-гранатовым бесплатно, передает Zakon.kz.

Контракт с «Барселоной» он подписал до 30 июня 2026 года. Прописанные в соглашении отступные составляют €500 млн, сообщается на сайте испанского клуба.

Отмечается, что презентация Франка Кессье в качестве игрока «Барселоны» состоится в среду, 6 июля.

В прошлом сезоне Кессье провел 39 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Вместе с командой он в прошлом году выиграл чемпионат Италии.

За пять сезонов в «Милане» хавбек провел 223 матча, забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В прошлом сезоне Кессье в составе клуба стал чемпионом Италии.

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