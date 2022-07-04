Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Барселона» подписала Франка Кессье и установила отступные €500 млн

Перешел в Барселону из Милана Фото: Twitter/FC Barcelona
Франк Кессье покинул «Милан» и стал футболистом «Барселоны». Ивуарийский полузащитник достался сине-гранатовым бесплатно, передает Zakon.kz.

Контракт с «Барселоной» он подписал до 30 июня 2026 года. Прописанные в соглашении отступные составляют €500 млн, сообщается на сайте испанского клуба.

Отмечается, что презентация Франка Кессье в качестве игрока «Барселоны» состоится в среду, 6 июля.

В прошлом сезоне Кессье провел 39 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Вместе с командой он в прошлом году выиграл чемпионат Италии.

За пять сезонов в «Милане» хавбек провел 223 матча, забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В прошлом сезоне Кессье в составе клуба стал чемпионом Италии.

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 млн тенге!

Читайте также

Елена Рыбакина впервые вышла в четвертьфинал Wimbledon

Константин Вноровский
Барселона Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления