Порывистый ветер, гроза и пыльная буря ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение о непогоде 5 июля в девяти областях страны распространили синоптики РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.

Так, на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на востоке области – сильный дождь. На севере, юге, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер северный – 15-20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с.

На севере и в центре Карагандинской области синоптики прогнозируют грозу, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью на севере, в центре области порывы будут достигать 20 м/с, днем на большей части области – 15-20 м/с, временами 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, 15-20 м/с.

В Петропавловске – гроза, град, шквал. Ветер северный, 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На севере и востоке Улытауской области – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане ночью – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 18 м/с.

В южной половине, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области – град, шквал, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный ночью в южной половине области, порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с. РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане утром и днем – гроза. Ветер восточный, северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

На востоке, севере и в горных районах Жетысуской области – гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 м/с.

В Талдыкоргане – гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза, шквал. На севере, западе области – пыльная буря. Ветер западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, в горных районах порывы 23 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане ночью временами пыльная буря. Ветер западный ночью, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром 5 июля – гроза, шквал. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области – днем пыльная буря. Ветер юго-западный, западный в центре области, 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем – пыльная буря. Ветер западный днем, порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области – гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Уральске днем – гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области – сильный дождь. На севере, западе области – гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на севере, юге области, порывы 15-20 м/с.

В Актобе – сильный дождь, гроза.

Жителей Алматы просят воздержаться от похода в горы из-за ожидающейся грозы.