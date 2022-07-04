Вооруженный ружьем мужчина взял в заложницы жену в столичном ТД

Фото: pixabay

Вооруженный мужчина взял в заложницы женщину в одном из торговых домов Нур-Султана. По информации полиции, участники инцидента оказались супругами, передает Zakon.kz.

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