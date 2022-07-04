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Вооруженный ружьем мужчина взял в заложницы жену в столичном ТД

взял в заложники в ТД нур-Султана Фото: pixabay
Вооруженный мужчина взял в заложницы женщину в одном из торговых домов Нур-Султана. По информации полиции, участники инцидента оказались супругами, передает Zakon.kz.

Инцидент, о котором сообщили очевидцы на пульт «102», произошел в 17:06.

Как рассказали в ДП Нур-Султана, 47-летний житель столицы был задержан, с его супругой работают психологи. Причиной происшествия послужил бракоразводный процесс.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Жертв и пострадавших в инциденте нет. ДП Нур-Султана

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