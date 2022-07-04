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Специалисты назвали три привычки, незаметно наносящие вред здоровью

Специалисты, привычки Фото: pixabay
По словам специалистов, всего три обманчиво безобидные привычки незаметно ухудшают внешний вид и разрушают здоровье, сообщает Zakon.kz.

Издание ETNT приводит слова американских врачей Фрэнка Ху, Хичама Скали и Чики Анекве.

Так, эксперт в области питания Фрэнк Ху посоветовал строго следить за количеством сахара в рационе, поскольку его чрезмерное употребление не только становится причиной ожирения и диабета, но и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как свидетельствуют многочисленные исследования, избыток сахара напрямую связан с повышенным риском инсульта и сердечного приступа.

Еще одна вредная привычка, незаметно разрушающая здоровье, – сидячий образ жизни. Недостаток движения в течение дня может спровоцировать развитие диабета и болезней сердца даже при регулярных спортивных тренировках, уверяет специалист.

Чем больше вы сидите, тем меньше ваши мышцы используют глюкозу, основной источник энергии для организма. Непрерывное сидение вызывает мощный выброс инсулина, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Кардиолог Хичам Скали

Врач Чика Анекве призвала не игнорировать наличие на животе висцерального жира. Он способен нарушать обмен веществ и потворствовать воспалительным процессам. Поэтому повышается риск диабета, гипертонии, деменции, астмы и некоторых видов онкологии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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