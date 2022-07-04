Полицейские перечислили основные уловки интернет-мошенников в Казахстане
В полиции предупредили, что последние семь лет сохраняется тенденция роста подобных преступлений.
Основной пик роста приходится на последние два года – 2020-й (14 тыс.) и 2021-й (21 тыс.).
Здесь же необходимо отметить, что расширение банковских услуг в цифровом формате – это возможность оформления онлайн-займов, осуществления электронных переводов. Сейчас практически у каждого гражданина в телефоне имеются мобильные приложения банков второго уровня.
Наиболее распространенные способы интернет-мошенничеств:
получение предоплаты либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям;
хищение денег со счетов пластиковых карт;
вложение денег в различные проекты, игры, инвестиции, ставки и т.д.;
использование фишинговых ссылок, предназначенных для завладения персональными данными граждан.
Почти в 2 тыс. случаев преступники представлялись сотрудниками служб безопасности банков либо правоохранительных органов и сообщали о подозрительных операциях на счетах граждан. В большинстве случаев граждане под их убеждением сами переводили деньги на указанные мошенниками счета либо добровольно передавали мошенникам свои персональные данные.
Как сообщили в полиции мегаполиса, преступники действуют по следующей схеме:
они звонят на телефон и представляются сотрудниками полиции, после чего поясняют, что, якобы, в настоящее время проводится спецоперация по поимке мошенников, пытавшихся оформить на ваше имя кредит;
в другой интерпретации лжеполицейский сообщает, что сейчас, якобы, проводится совместная отработка с Национальным банком РК, и просит оставаться на линии для переключения на связь с сотрудником Национального банка. Далее голос на том конце телефона поясняет, что по вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения ваших средств необходимо внести определенную сумму на ваш банковский счет либо на счет третьих лиц.
В ведомстве отметили, что сотрудники полиции никогда не проводят спецоперации и какие-либо следственные действия по телефону. Для этих целей они приглашают явиться в подразделение полиции, назначая при этом дату и время визита.
В МВД напоминают, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные вашей карты, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих на мобильный телефон.
В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка. Никому и не при каких обстоятельствах не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности, предупреждают полицейские.
В целях повышения эффективности работы министерством на постоянной основе принимаются организационно-практические меры по противодействию мошенничествам. С 2021 года реализуется ведомственная программа по противодействию киберпреступности на 2021-2022 годы.
В территориальных подразделениях созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы для раскрытия и расследования уголовных дел о мошенничестве, совершенных с использованием информационных технологий.