Полицейские перечислили основные уловки интернет-мошенников в Казахстане

С начала текущего года в Казахстане выявлено 9,5 тыс. фактов интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

В полиции предупредили, что последние семь лет сохраняется тенденция роста подобных преступлений.

Основной пик роста приходится на последние два года – 2020-й (14 тыс.) и 2021-й (21 тыс.).

Новость по теме Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook

Здесь же необходимо отметить, что расширение банковских услуг в цифровом формате – это возможность оформления онлайн-займов, осуществления электронных переводов. Сейчас практически у каждого гражданина в телефоне имеются мобильные приложения банков второго уровня.

Наиболее распространенные способы интернет-мошенничеств:

получение предоплаты либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям;

хищение денег со счетов пластиковых карт;

вложение денег в различные проекты, игры, инвестиции, ставки и т.д.;

использование фишинговых ссылок, предназначенных для завладения персональными данными граждан.

Почти в 2 тыс. случаев преступники представлялись сотрудниками служб безопасности банков либо правоохранительных органов и сообщали о подозрительных операциях на счетах граждан. В большинстве случаев граждане под их убеждением сами переводили деньги на указанные мошенниками счета либо добровольно передавали мошенникам свои персональные данные.

Как сообщили в полиции мегаполиса, преступники действуют по следующей схеме:

они звонят на телефон и представляются сотрудниками полиции, после чего поясняют, что, якобы, в настоящее время проводится спецоперация по поимке мошенников, пытавшихся оформить на ваше имя кредит;

в другой интерпретации лжеполицейский сообщает, что сейчас, якобы, проводится совместная отработка с Национальным банком РК, и просит оставаться на линии для переключения на связь с сотрудником Национального банка. Далее голос на том конце телефона поясняет, что по вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения ваших средств необходимо внести определенную сумму на ваш банковский счет либо на счет третьих лиц.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции никогда не проводят спецоперации и какие-либо следственные действия по телефону. Для этих целей они приглашают явиться в подразделение полиции, назначая при этом дату и время визита.

В МВД напоминают, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные вашей карты, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих на мобильный телефон.

В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка. Никому и не при каких обстоятельствах не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности, предупреждают полицейские.

Новость по теме Старый трюк с подбрасыванием кошелька стали использовать мошенники в Нур-Султане

В целях повышения эффективности работы министерством на постоянной основе принимаются организационно-практические меры по противодействию мошенничествам. С 2021 года реализуется ведомственная программа по противодействию киберпреступности на 2021-2022 годы.

В территориальных подразделениях созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы для раскрытия и расследования уголовных дел о мошенничестве, совершенных с использованием информационных технологий.