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Отвергнутый парень убил родителей девушки в Павлодарской области

Парень убил родителей девушки Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла в селе Береговое Павлодарской области. 48-летний мужчина и 46-летняя женщина погибли от множественных ножевых ранений, сообщает Zakon.kz.

Девушка осталась жива лишь потому, что в ту ночь осталась погостить у родных в Павлодаре, передает рavlodarnews.kz.

Встречались молодые люди около семи месяцев. Затем Алина узнала, что парень употребляет наркотики, и приняла решение расстаться с ним. По ее словам, парень уже тогда пригрозил, что девушка сильно пожалеет об этом.

Подробности трагедии ей рассказали родные.

В ту ночь мама, отчим и мой 13-летний брат были дома. Ближе к часу ночи они услышали выстрелы фейерверка и вышли на улицу, чтобы посмотреть. Брат не захотел пойти и остался дома. Через некоторое время мама забежала домой и сказала ему, чтобы он спрятался. Пытаясь спасти братишку, мама побежала за помощью. Она успела добежать до переулка, но мой бывший парень настиг ее. Мама умерла от ножевых ран. Перед этим он также расправился с отчимом, который пытался защитить маму. Алина

Подозреваемый задержан, однако Алина опасается, что он может избежать наказания.

Приходила его мама, принесла деньги в качестве помощи. Плакала, говорила, что ее сын болен. Возможно, он был под действием наркотиков, но это не оправдывает зверское убийство. У мамы все тело в ножевых ранах. Мы остались с братом одни, у нас нет состоятельных родственников и связей. Я боюсь, что завтра убийца мамы и отчима окажется на свободе и расправится с нами. Прошу не оставить это дело без внимания. Алина

В областном департаменте полиции прокомментировали информацию о двойном убийстве.

3 июля в 02:10 в селе Береговое района Теренколь во дворе частного дома обнаружены трупы 46-летней хозяйки и ее 48-летнего сожителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Несовершеннолетний сын погибшей не пострадал, так как укрылся в одном из помещений. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В департаменте сообщили, что по подозрению в убийстве задержали 22-летнего сельчанина. На месте провели необходимые следственные действия. По данному факту проводят досудебное расследование по ст. 99, ч. 2 УК РК «Убийство двух и более лиц». Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

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Константин Вноровский
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