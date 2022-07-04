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В 267 км от Алматы произошло землетрясение

Землетрясение в 267 км от Алматы Фото: University of Utah Seismograph Stations
Землетрясение произошло в 267 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

4 июля в 21:00 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 267 км на юг от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.6.

Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 40.96° с.ш. 78.05° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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