В 267 км от Алматы произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 267 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

4 июля в 21:00 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 267 км на юг от города Алматы на территории Китая.