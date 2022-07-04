В 267 км от Алматы произошло землетрясение
Фото: University of Utah Seismograph Stations
Землетрясение произошло в 267 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.
4 июля в 21:00 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зафиксировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 267 км на юг от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.6.
Магнитуда MPV 5.0.
Координаты эпицентра 40.96° с.ш. 78.05° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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