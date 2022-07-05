Ученый перечислил опасные последствия переработки

Ученый предупреждает, что переутомление может способствовать развитию гипертонии, ишемической болезни сердца, невротических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы, сообщает Zakon.kz.

Об этом заведующий лабораторией физиологии и профилактической эргономики НИИ медицины труда Василий Сериков рассказал в интервью URA.RU.

Показано, что длительные рабочие смены, особенно при сменном графике работы, нарушают естественный ритм биологических функций организма. Переработки, то есть сокращение времени отдыха даже в отдельные недели, будут оказывать неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма работников. Василий Сериков

Наиболее подвержены развитию профзаболеваний опорно-двигательный аппарат и нервно-мышечная система. При длительном нарушении рабочего графика развиваются гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, невротические расстройства.

Он напомнил, что Трудовым кодексом предусмотрена 40-часовая рабочая неделя — это оптимальное соотношение для труда и отдыха, чтобы организм успевал восстановиться. Сокращенная рабочая неделя в 36–30 часов показана специалистам, находящимся в особо сложных условиях труда, например при работе под землей, на высоте, при низких температурах. Для предотвращения развития заболеваний ученый рекомендует регулярно проходить медицинские осмотры.